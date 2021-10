L’animateur de Venga la Alegría révèle qu’il déteste son partenaire | Instagram

Laura G? Cynthia Rodríguez? Une célèbre et belle animatrice de Venga la Alegría a révélé qu’apparemment tout n’est pas comme on le voit sur l’écran de la célèbre TV Azteca matin.

Le bel animateur de télévision en question est Guillaume Valdés, qui a été interviewé par le youtubeur El Escorpión Dorado et lui a causé des ennuis.

Alex Montiel a interrogé Valdés sur la façon dont il s’entend avec ses coéquipiers Viens la joie, auquel le chanteur l’a bien fait remarquer; Cependant, le Scorpion a insisté et s’est demandé s’il y avait un partenaire qui ne supportait pas, c’est là que les problèmes de William Valdés ont commencé.

L’hôte de la compétition directe du programme Hoy a été interrogé pour savoir si la femme en question était Laura G, ce qu’il a catégoriquement nié; Plus tard, le célèbre bel homme a été interrogé pour savoir s’il s’agissait de la petite amie de Carlos Rivera, Cynthia Rodríguez, ce qu’il a également nié, assurant que le chauffeur était une beauté.

Bien qu’il n’ait pas révélé le nom du compagnon que William Valdés déteste, il a accepté qu’effectivement ce fameux existe, cela pourrait-il suffire à lui causer des ennuis ? Qui a également beaucoup parlé de Capi Pérez, qui a rencontré ni plus ni moins que Tania Rincón, la nouvelle animatrice du programme Hoy.

Dans quelque chose de plus qu’étrange, les deux animateurs matinaux du concours se sont joints à une interview pour YouTube. Rincón a été interviewé par l’animateur de Venga la Alegría sur les deux sociétés et leur passage de VLA à Hoy.

Tania Rincón a avoué que même si elle est sortie en très bons termes Télévision aztèque Il pensait qu’il ne pourrait jamais revenir en rejoignant les rangs de Televisa ; Cependant, il a partagé qu’aujourd’hui, tout est différent, car il n’y a pas de problèmes de veto, d’exclusivité et plus encore, il peut donc y avoir une migration de talents d’une chaîne de télévision à une autre.

L’animatrice était sincère lorsqu’elle a avoué qu’elle avait en fait commencé sa carrière sur Televisa Deportes, puis a trouvé une opportunité sur TV Azteca, où elle s’est consolidée en tant qu’animatrice de Venga la Alegría.

La sympathie et la beauté de Tania Rincón l’ont amenée à être l’une des animatrices préférées de la télévision mexicaine et à être la principale animatrice du programme Hoy, l’un des plus reconnus au Mexique.

Rincón entra progressivement dans la production, main dans la main avec Magda Rodríguez et obtenant finalement sa place aux côtés de sa sœur, Andrea Rodríguez Doria.

Son intégration à la matinée avec Andrea Legarreta et Galilea Montijo a été plus que controversée car beaucoup pensaient que la présentatrice de télévision ne pouvait pas faire ses débuts en tant que gros titre après qu’elle et son mari ont été piégés en Islande, heureusement, un dimanche avant leurs débuts, ils ont réussi pour prendre un avion.

La bella artista compartió que vivieron momentos de angustia después de que se les negara la salida del país ya que no podrían ingresar a los Estados Unidos, el destino de su avión, debido a que no tenían permiso de la embajada y su visa americana no era suffisant.