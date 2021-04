Après avoir rejoint les Simpsons en 1999, Edwin Aguillar deviendrait un homme à tout faire, servant d’animateur, d’assistant réalisateur, de maquettiste de personnages et plus encore. Il détient des crédits en tant que maquettiste de personnages sur 85 épisodes de la série et a également 32 crédits de réalisateur adjoint. Inutile de dire qu’Edwin Aguilar faisait partie intégrante de la famille Simpsons et a joué un rôle majeur dans le maintien de la qualité du spectacle.