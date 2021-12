L’animateur du « Daily Show » Trevor Noah souffre d’une blessure « permanente, grave et grave » après une prétendue chirurgie bâclée

L’animateur du Daily Show, Trevor Noah, poursuit un hôpital et un médecin de New York pour une prétendue opération bâclée en 2020. Noah, 37 ans, a déclaré avoir subi des blessures « permanentes, graves et graves » après l’opération à l’hôpital de chirurgie spéciale. L’hôpital a démenti les allégations du comédien, les qualifiant de « sans mérite ».

Noah a poursuivi l’hôpital et le Dr Riley J. Williams III le mois dernier, selon des documents juridiques obtenus par PEOPLE. L’hôte des Grammy Awards était un patient entre le 25 août 2020 et le 17 décembre 2020, et a déclaré que son opération avait eu lieu le 23 novembre 2020. Les accusés ont été « négligents et négligents en omettant de traiter et de soigner [him] d’une manière prudente et habile », lit-on dans les documents judiciaires de Noah. Il a également accusé Williams et l’hôpital de ne pas utiliser « les méthodes approuvées d’usage général dans les soins et le traitement ».

Les défendeurs ont également omis de prescrire à Noah le médicament « approprié » et n’ont pas « interrompu certains médicaments sur ordonnance » comme ils auraient dû le faire, affirme Noah. Le médecin et l’hôpital ont également omis « d’utiliser des tests et des examens appropriés afin de diagnostiquer les conditions » dont il souffrait. Après l’opération, Noah a subi « de graves blessures corporelles », selon le procès. Ses blessures ont été décrites comme « permanentes, graves et graves ». Il aurait été « rendu malade, endolori, boiteux et handicapé » après l’opération.

Le procès comprend une longue liste d’effets présumés de la chirurgie bâclée. Noah aurait « soutenu des blessures graves et douloureuses ; a subi un choc nerveux grave, une angoisse mentale, une détresse émotionnelle grave et une grande douleur physique ; a été confiné au lit et à la maison pendant une longue période ; a été contraint de subir des soins hospitaliers et médicaux, un traitement , et d’attention ; a perdu la jouissance de la vie ; a été empêché d’exercer son activité habituelle pendant une longue période ; et puisque certaines de ses blessures sont de nature permanente, il continuera à subir des dommages similaires à l’avenir, « , lisent les documents.

Noah n’a pas commenté le procès et on ne sait pas quel type de procédure il a eu. Williams est un diplômé de Yale et Standford dont les spécialités sont la chirurgie du genou, de l’épaule et du coude, note le New York Daily News. Il est directeur médical et chirurgien orthopédiste en chef des Brooklyn Nets, des New York Red Bulls, du Iona College Department of Athletics et de plusieurs équipes de la WNBA. Il est médecin pour Team USA Basketball.

L’hôpital de chirurgie spéciale a nié les allégations de Noah. « HSS a reçu une plainte déposée au nom de M. Trevor Noah. Nous avons partagé avec l’avocat de M. Noah une réfutation détaillée des allégations, qui sont sans fondement », a déclaré un représentant de l’hôpital à PEOPLE. « En raison de la loi HIPAA, la loi nous interdit de traiter publiquement des aspects spécifiques du traitement de tout patient. »