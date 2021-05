L’animateur du talk-show sportif dit que Brad Stevens pourrait être une cible pour les Milwaukee Bucks ⋆ .

Il semble que le temps de Brad Stevens à Boston touche à sa fin.

Alors que les Celtics semblaient prometteurs sous Stevens à un moment donné, l’équipe n’a pas encore franchi l’étape suivante pour devenir un prétendant légitime à la NBA. Une partie de la responsabilité du manque de succès des Celtics incombe au directeur général Danny Ainge, mais Stevens a également pris sa part de critiques.

Les jours de Stevens pourraient être comptés à Boston. Mais le consensus général est que l’entraîneur ne serait pas au chômage très longtemps. En fait, une personnalité sportive pense qu’un autre concurrent pourrait envisager de faire sauter Stevens s’il arrive sur le marché.

L’animateur de la FS1, Colin Cowherd, a partagé le scénario de Brad Stevens finissant comme entraîneur-chef des Milwaukee Bucks lors de son émission de lundi.

«Brad Stevens serait au chômage pendant cinq minutes. Faites très attention à ne pas laisser partir un gars qui peut revenir vous hanter… », a déclaré Cowherd dans« The Herd ». «Si Milwaukee a du mal en séries éliminatoires, [Mike] Budenholzer est sorti. Les Bucks vont embaucher Brad Stevens. Il va vous battre pendant 10 ans. Tant que Jrue Holliday et Giannis sont ensemble, ils vont gagner beaucoup de séries …

«Faites attention à Brad, car je pense que Milwaukee est l’une de ces équipes assises là-bas et si elles ne gagnent pas [this season], ils l’attrapent. Stevens y passera 15 ans et vous êtes coincé avec Kemba Walker et le troisième choix de quelqu’un comme entraîneur-chef.

Brad Stevens pourrait-il être en route pour Milwaukee si les Celtics le quittaient? @ColinCowherd fait une affaire: pic.twitter.com/yWfQ6PQ4Z9 – Troupeau avec Colin Cowherd (@TheHerd) 17 mai 2021

Alors que les gens autour de la NBA spéculent sur l’avenir de Brad Stevens, Danny Ainge a soutenu que le travail de l’entraîneur n’est pas en danger.

“Bien essayé [laughing]», A répondu Ainge lorsqu’on lui a demandé s’il envisagerait de renvoyer Stevens après la fin de la saison via The Spun. «Je ne dis pas que Brad est un entraîneur parfait. Il vous dira qu’il y a des choses qu’il peut améliorer et qu’il aurait souhaité pouvoir faire mieux cette année. Mais ce n’est pas le problème. Brad est un fantastique entraîneur de basketball – il a toujours été et va mieux, pas pire. Notre équipe a été décimée par les blessures et sous-performée, cela ne fait aucun doute. Nous ne sommes pas aussi bons que nous le pensions, c’est aussi simple que cela.

