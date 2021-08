L’animateur d’une conférence de presse discute de l’explosion de Verstappen

in

Tom Clarkson, l’hôte des conférences de presse du week-end de course, a discuté de l’explosion de Max Verstappen à son encontre après les qualifications en Hongrie.

Avant le week-end de course du Grand Prix de Hongrie, il y avait encore beaucoup de discussions sur l’incident entre Verstappen et Lewis Hamilton lors de la course précédente à Silverstone.

Les deux étaient dans la même salle pour la première fois depuis lors après les qualifications à Budapest, avec Hamilton en pole et Verstappen P3.

Clarkson a commencé à demander au Taureau rouge homme une question sur l’accident lors de la conférence de presse, et il est juste de dire que le conducteur n’était pas content.

« Pouvons-nous déjà arrêter à ce sujet ! Nous avons eu tellement de questions à ce sujet. C’est juste ridicule », a-t-il crié.

« Honnêtement, tout le jeudi, nous avons répondu tout le temps à des conneries stupides, alors pouvons-nous nous arrêter là-dessus, s’il vous plaît.

« Nous sommes des coureurs, nous allons courir et, bien sûr, nous allons courir dur mais juste, donc nous continuerons à nous pousser les uns les autres. »

Au lendemain de l’accident de Silverstone, ce sont Christian Horner et Toto Wolff qui ont parlé et qui ont fait la une des journaux.

Clarkson a déclaré que c’était pour cette raison qu’il voulait poser une telle question aux pilotes.

“Le processus de réflexion était le suivant : nous devons faire en sorte que ce titre se batte davantage sur les pilotes et moins sur les chefs d’équipe”, a-t-il déclaré. au dernier Podcast F1 Nation.

“Et la conférence de presse était la première fois que nous avions Lewis Hamilton et Max Verstappen dans la même pièce, alors je me suis dit ‘oui, je pense qu’il est juste de parler de ce qui pourrait se passer dans le premier tour’.

« Alors je leur ai posé la question à tous les deux, sauf que je ne l’ai pas fait parce que Max m’interrompt et me dit vraiment d’aller me faire foutre.

«Je l’ai bouleversé. Et puis, parce qu’il f’ing and b’ing, j’ai pensé que je ferais mieux de m’excuser pour ça [the language] mais si je m’excuse tout de suite j’ai cru que ça allait jurer à nouveau donc je le ferais bien à la fin.

“Donc, à la fin, je dis ‘Je voudrais m’excuser pour une partie de la langue’, alors que je disais cela, Max passait devant moi et me dit ‘Ne t’excuse pas pour ma langue !'”

Verstappen s’est apparemment calmé peu de temps après.

“Le truc avec Max, c’est qu’il explose assez facilement mais ensuite ça se diffuse très rapidement, toujours avec lui en fait”, a ajouté Clarkson.

Alors qu’il sortait de la pièce, il a dit ‘Je sais que ce n’est pas de ta faute, Tom’. Et c’est la dernière fois que j’ai entendu.