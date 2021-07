L’animateur d’une émission de radio conservateur Phil Valentine ” se bat pour sa vie ” après la bataille contre COVID, selon son frère

L’animateur de talk-show radio conservateur Phil Valentine a été hospitalisé après avoir contracté le coronavirus et “se bat pour sa vie”, a annoncé sa famille cette semaine.

Jeudi, le frère du natif du Tennessee, Mark Valentine, a déclaré dans un communiqué : « Phil a contracté le virus COVID il y a un peu plus d’une semaine et a depuis été hospitalisé et est dans un état très grave, souffrant de pneumonie COVID et des effets secondaires qui en découlent. “

MISSOURI AG ENVISAGE DE POURSUIVRE ST. LOUIS SUR LE RETABLISSEMENT DU MANDAT DU MASQUE

Selon le communiqué, l’animateur du talk-show est actuellement dans une unité de soins intensifs et respire avec assistance, mais pas à l’aide d’un ventilateur.

Mark Valentine a déclaré que l’état de son frère l’avait persuadé de revenir sur sa position et de se faire vacciner alors qu’il « n’était auparavant pas enclin à le faire ».

“Je n’ai rien posté de pour ou de contre concernant le vaccin parce que j’avais l’impression que tout le monde devrait décider par lui-même de l’obtenir ou non”, a-t-il écrit mercredi dans un article sur Facebook. “Ayant vu cela de près et personnellement, je vous encourage TOUS à mettre de côté la politique et d’autres préoccupations et à l’obtenir.”

Les États-Unis ont signalé près de 44 000 nouveaux cas de COVID-19 quotidiennement au cours des sept derniers jours – une augmentation de plus de 50 % du nombre de cas signalés la semaine précédente, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC ).