L’animateur d’une émission de téléréalité de MTV fait face à des accusations de crime après une bagarre dans un bar

Jason « Mayhem » Miller, un ancien combattant de MMA et ancien animateur de télé-réalité MTV, risque une peine de prison pouvant aller jusqu’à plusieurs années à la suite de son implication présumée dans une bagarre dans un bar. TMZ Sports rapporte que l’ancien animateur de Bully Beatdown a été accusé d’agression et de coups et blessures après avoir prétendument cassé les côtes d’un autre homme. S’il est reconnu coupable, Miller pourrait encourir des années de prison.

Les accusations de crime découlent d’un incident dans un bar de San Fernando Valley, en Californie, début septembre. Selon un premier rapport de TMZ Sports, les autorités ont été appelées à la barre sur un rapport faisant état d’une bagarre. Lorsque les autorités sont arrivées sur les lieux, l’altercation était terminée, et bien que les personnes impliquées dans l’incident aient initialement refusé de porter plainte et que Miller n’ait pas été arrêté, les autorités ont par la suite rédigé un rapport d’incident pour coups et blessures après que l’homme que Miller est accusé d’avoir frappé soit allé à l’hôpital, où il a été diagnostiqué avec plusieurs côtes fêlées. Au départ, il n’était pas clair si des accusations seraient portées contre Miller, bien que les responsables aient décidé plus tôt cette semaine d’accuser Miller de voies de fait et de coups et blessures.

Il s’agit du dernier problème juridique pour Miller, qui a été arrêté plus d’une douzaine de fois au cours de la dernière décennie. Quelques jours seulement après la bagarre dans le bar, et avant que la décision ne soit prise de porter plainte contre Miller, le combattant du MMA a été arrêté pour crime de violence domestique après que les autorités ont reçu un appel d’urgence d’une femme qui hurlait. Lorsque les autorités sont arrivées sur les lieux, elles ont trouvé la femme avec des marques visibles sur le visage et le cou. La police a ensuite tenté d’arrêter Miller à l’intérieur de la maison, bien qu’il n’ait pas coopéré. LAPD a tasé Miller après une lutte qui s’est ensuivie, et il a été emmené dans un hôpital pour être examiné par des médecins avant d’être condamné pour crime de violence domestique.

Avant les incidents de septembre, Miller a été condamné en mai de cette année à 364 jours de prison et à deux ans de probation pour crime de vandalisme et tentative de grand vol. Il s’est ensuite excusé auprès de ses partisans, affirmant dans une vidéo qu’il était allé en cure de désintoxication il y a plusieurs années et qu’il était en train de reconstruire sa vie, mais qu’il avait ensuite « fait de mauvais choix, dont j’assume l’entière responsabilité ». En 2019, il a conclu un accord de plaidoyer dans une affaire de vandalisme et a été condamné à un an de prison, rapporte ESPN. Il a été libéré en septembre de la même année.

Miller est un ancien entraîneur de The Ultimate Fighter et concurrent de l’UFC. Il a combattu pour la dernière fois en 2016 sous la bannière du Venator FC en Italie. Il a animé la série MTV Bully Beatdown pendant trois saisons, chaque épisode de l’émission mettant en vedette Miller défiant des intimidateurs de se battre contre un artiste martial mixte professionnel pour un prix de 10 000 $. Il a également joué dans le film de Kevin James Here Comes the Boom.