L’animateur Mike Richards présente des excuses pour des remarques offensantes refaites surface

Le nouvel hôte de Jeopardy, Mike Richards, est, une fois de plus, sous le feu des critiques. Mercredi, The Ringer a publié un article dans lequel ils ont relaté certaines des remarques offensantes que Richards a faites sur un podcast sur le thème de Price is Right intitulé The Randumb Show, qu’il a co-animé de 2013 à 2014. Ce rapport survient environ une semaine après Richards a été officiellement nommé nouvel hôte de Jeopardy, en remplacement de feu Alex Trebek, décédé en novembre.

Selon The Ringer, Richards a fait plusieurs remarques insensibles sur le podcast. Il aurait déclaré que les maillots de bain une pièce donnent aux femmes “l’air vraiment grincheuses et en surpoids”. Le nouvel animateur de Jeopardy a également encouragé sa co-animatrice, Beth Triffon, à auditionner pour des rôles taïwanais parce qu’elle est petite et a déclaré lors d’une discussion sur les gros nez: “Ixnay on the ose-nay. … Elle n’est pas ew-Jay.” Dans sa déclaration sur les commentaires, Richards a déclaré que ses remarques étaient insensibles et que le podcast était un podcast entre amis qui ont “une histoire de plaisanterie”.

« Il est humiliant de faire face à un moment terriblement embarrassant d’erreur de jugement, d’imprudence et d’insensibilité d’il y a près d’une décennie », a-t-il déclaré. “En regardant en arrière maintenant, il n’y a aucune excuse, bien sûr, pour les commentaires que j’ai faits sur ce podcast et je suis profondément désolé. Le podcast était destiné à être une série de conversations irrévérencieuses entre amis de longue date qui avaient l’habitude de plaisanter. Même avec le temps, il est plus que clair que mes tentatives d’humour et de provocation n’étaient pas acceptables, et j’ai supprimé les épisodes.

Richards a continué à exprimer qu’il voulait faire mieux pour aller de l’avant et a cité ses “responsabilités” en tant que “père, mari et personnalité publique”. Il a déclaré: “Mes responsabilités aujourd’hui en tant que père, mari et personnalité publique qui parle à de nombreuses personnes à travers mon rôle à la télévision signifient que j’ai des obligations substantielles et sérieuses en tant que modèle, et j’ai l’intention d’être à la hauteur.” Comme mentionné précédemment, ce n’est pas la première fois que Richards doit s’exprimer sur son passé ces dernières semaines.

À peu près au moment où il a été signalé pour la première fois qu’il était en pourparlers avancés pour devenir le prochain hôte de Jeopardy, il a été découvert qu’il faisait face à des allégations de discrimination et à des poursuites judiciaires alors qu’il faisait partie de l’équipe de production de The Price is Right. Richards et un autre producteur de Price is Right, Adam Sandler, ont été initialement poursuivis par le mannequin Lanisha Cole. Elle a affirmé qu’elle avait été licenciée à tort et qu’elle avait été humiliée au travail. Richards a été licencié en tant que défendeur en 2013 et l’affaire a été réglée un mois plus tard. En réponse à ces allégations, le producteur a envoyé une déclaration par courrier électronique à l’équipe de Jeopardy et a affirmé que la caractérisation de ses commentaires “ne reflète pas la réalité de qui je suis ou comment nous avons travaillé ensemble sur The Price Is Right”.