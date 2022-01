L’animateur radio Dave Ramsey déclare que l’augmentation des loyers ne fait pas de quelqu’un un mauvais chrétien

Lire du contenu vidéo

Le spectacle de Ramsey

Quand le Seigneur a dit : « Qu’il y ait de l’inflation », cela a donné à peu près le feu vert aux propriétaires chrétiens pour augmenter les loyers sans culpabilité… cela semble être Dave Ramsey‘s prendre, de toute façon.

L’animateur radio du gourou de la finance – qui est également un fervent évangélique – a pris cette position plus tôt dans la semaine… le loyer n’est plus… pas très christique.

Ce n’est pas le cas, selon DR… qui a donné son avis sur le sujet après qu’un fan a écrit en parlant de son agitation intérieure concernant l’augmentation des prix de ses propriétés et en conciliant cela avec sa foi.

C’est une prémisse intéressante (si vous êtes religieux) … le spectateur dit qu’il se sent techniquement responsable du déplacement de quelqu’un s’il choisit d’expulser – et pense que cela fait de lui un mauvais chrétien. Mais, Ramsey prend le point de vue opposé… en disant que c’est un non-sens total.

Découvrez le clip complet pour tout le contexte – dans lequel Ramsey et son co-animateur disent qu’il y a des circonstances où vous n’avez pas besoin d’être un capitaliste froid et dur – mais pour la plupart… ils semblent convenir qu’il y a rien de non chrétien sur l’adaptation au marché.

« … – Rév. Jacob Brenton (@jacobbrenton) 7 janvier 2022 @jacobbrenton

Bien sûr, tout le monde n’est pas d’accord avec DR and co., y compris certains chrétiens éminents…

Un pasteur écrit : « Nous sommes absolument responsables lorsque nos actions déplacent les autres de leurs maisons. Le Fils de l’homme n’avait pas d’endroit où reposer sa tête, et il semble que Dave ne lui en donnerait pas un pour un centime sous ce qu’il pense. » valeur marchande’ est. »

Le capitalisme est-il intrinsèquement anti-chrétien

La question semble vraiment se résumer à la philosophie économique, et si la nature de notre ADN capitaliste va à l’encontre des valeurs chrétiennes en soi. Cela dit, nous devons demander … WWJD dans cette richesse moderne des nations ???