L’animation télévisée de Sonic Boom va sortir une « série complète » Steelbook Blu-ray en mars prochain

Image : SEGA / NCercle Divertissement

Si vous étiez fan de Détonation supersonique jeux, vous avez peut-être aussi regardé la série télévisée d’animation. Alors que les Blu-ray de chaque saison étaient déjà disponibles, NCircle Entertainment a maintenant annoncé la sortie d’un Steelbook de la « série complète ».

Il arrivera le 8 mars de l’année prochaine et comprendra les saisons 1 et 2 sur un ensemble de cinq disques Blu-ray. Cette version comprend également une couverture mise à jour et les précommandes sont disponibles dès maintenant sur Amazon pour 59,99 $ ou votre équivalent régional. Voici la description officielle :

« C’est un Sonic que vous n’avez jamais vu auparavant une comédie d’ensemble qui se moque de la narration d’action-aventure, mais parvient toujours à offrir beaucoup d’adrénaline! Où qu’il aille et quoi qu’il affronte, Sonic the Hedgehog est aidé par son acolyte, Tails et ses amis Knuckles, Amy et Sticks et, bien sûr, attaqués par son ennemi juré, le Dr Eggman. »

En dehors de chaque épisode, ces disques contiendront des fonctionnalités spéciales (Sonic Boom vs. Final Animation, bandes-annonces originales), DTS-HD Master Audio 5.1 et la prise en charge des sous-titres.

Image : SEGA / NCercle Divertissement

Cette nouvelle fait suite à une annonce plus tôt cette semaine selon laquelle les dessins animés classiques de Sonic des années 90 passeraient à la vitesse supérieure sur Blu-ray. Seriez-vous intéressé par cette série complète de steelbook Sonic Boom ? Commentez ci-dessous.