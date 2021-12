L’animatrice d’aujourd’hui a quitté le programme, a failli perdre la vie

L’animatrice de HOY a quitté le programme et a failli perdre la vie | INSTAGRAM

C’était le présentateur de télévision populaire, Martha Figueroa, qui est parti Télévision aztèque déménager à Télévision Il y a quelque temps, cependant, récemment, elle a eu une situation de santé très grave qui la maintenait dans un état trop compliqué.

Il y a un peu plus d’une semaine, les téléspectateurs ont remarqué son absence dans l’émission matinale HOY de Televisa et également dans son programme Univision « Con Permiso », inquiétant tout le monde.

Figueroa a fini par avouer sa situation en rapportant dans Instagram qu’elle avait dû subir une intervention chirurgicale d’urgence, le tout en raison de problèmes intestinaux qu’elle avait, tout en précisant qu’elle avait déjà obtenu son congé et travaillait normalement.

Dans le programme AUJOURD’HUI C’est là qu’il a parlé un peu plus de la situation, avouant qu’il était sur le point de perdre la vie, une situation qui lui faisait beaucoup apprécier chaque instant.

J’assure aussi que c’était quelque chose horrible Et on imagine que oui, ça doit être difficile de traverser une situation de ce type et juste en cette fin d’année, une expérience forte pour la clore.

Ses mots étaient : « J’ai eu une situation médicale très moche, ils allaient retirer une bande que j’avais depuis longtemps et quand ils m’ont ouvert j’ai eu une horrible infection, un gros problème dans l’intestin, quelque chose d’horrible, je l’a lâchée mais pendant un petit moment j’ai pensé non, je l’ai vue de très près ».



Martha Figueroa a partagé sa situation dans les réseaux et un peu plus dans le programme HOY.

Malgré ce qu’il a récupéré, jusqu’à présent, il n’a pas été à 100% et il a eu besoin de l’aide de ses coéquipiers une fois lorsqu’il a ressenti une douleur dans le vestiaire.

Espérons que Martha Figueroa se rétablisse très vite et qu’elle puisse passer une bonne fin d’année accompagnée de ses proches, qu’elle surmonte son état de santé.

Dans les commentaires nous avons pu apprécier la présence de certains de ses collègues du milieu de l’émission, Pedro Sola, Tania Rincón et bien d’autres qui l’accompagnaient et la soutenaient même à travers internet.