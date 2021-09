L’animatrice d’aujourd’hui lance le thème des enfants, sera-ce Galilea Montijo ?

Dans le programme du matin de Televisa AUJOURD’HUI, il y a plusieurs Conducteurs, parmi lesquelles d’ailleurs existent favoris du public, cependant, parfois les choses ne se passent pas exactement comme tout le monde s’y attend.

Cette fois, nous aborderons l’un de ses conducteur, qui a récemment lancé un clip vidéo musical pour enfants et il n’a pas été très bien reçu recevant beaucoup n’aime pas.

Beaucoup imagineraient que l’hôte parfait pour lancer une chanson de ce style pourrait être Galilea Montijo, cependant, c’est Andrea Escalona qui a fait son débuts musicaux sur YouTube avec cette vidéo qui s’appelait ‘A Play with Andrea’.

Juste là, elle a montré un côté que nous n’avions jamais vu d’elle habillée de manière très similaire à ‘Tatiane’ la célèbre enfant chanteuse qui porte des paillettes et de jolies tenues colorées, on dirait donc qu’elle s’est inspirée de l’utilisation de tresses colorées, d’une robe rose et bien sûr de danser et de jouer avec des enfants tout en ayant un arrière-plan animé.

Bien entendu, les utilisateurs de Youtube Ils en sont venus immédiatement à désapprouver ce divertissement, donc si vous réalisez que le nombre de “j’aime” est inférieur au nombre de “je n’aime pas”, ce qui révèle à quel point les utilisateurs désapprouvent totalement ce conducteur et ses décisions.

Même la section des commentaires a dû être désactivée pour éviter tout incident de la part de ceux qui l’ont apprécié depuis cette première.

Ce serait la deuxième chanson que la célèbre présentatrice matinale de Televisa lance aujourd’hui sur son compte YouTube, car elle a également sa propre version de “La Burbujita Boba Bo”, publiée il y a plus de 10 mois.

Il ne fait aucun doute qu’Andrea Escalona continue de diviser le public, certaines personnes la défendent et l’aiment, mais ce grand nombre de personnes qui la désapprouvent se font remarquer sur Internet et ne cesseront de le faire.