L’animatrice d’aujourd’hui, Martha Figueroa, risque de perdre la vie

La conductrice d’aujourd’hui risque de perdre la vie, « ils ne l’ont pas dit » | Instagram

Malheureuse surprise amis et collègues de Martha Figueroa, animatrice du programme Hoy y Con Permiso après avoir vu qu’elle était absente des deux programmes et qu’elle était réapparue sur les réseaux sociaux depuis l’hôpital.

Il y a quatre jours, l’animatrice de la section divertissement de Aujourd’hui a partagé la publication qui indiquait qu’il avait été retrouvé à l’hôpital, mais jusqu’à aujourd’hui les raisons pour lesquelles « ils ne l’ont plus compté » ont été révélées.

Dans son message, Martha Figueroa a indiqué qu’elle avait été à l’hôpital mais que tout allait bien et qu’elle était chez elle ; travaille même déjà ; cependant, il n’avait pas détaillé ce qui s’était passé.

C’est Dael Quiroz d’Arguende Tv qui a révélé que depuis quelque temps, la compagne et amie de Juan José Origel avait placé un anneau gastrique avec lequel elle avait perdu beaucoup de poids et comme il n’était pas urgent de l’enlever, elle n’a pas fait, une décision qui a fini de prendre cette année.

Cependant, déjà entrés dans la salle d’opération au moment de la bande, les médecins auraient remarqué quelque chose de vraiment grave, puisque Martha Figueroa aurait ses intestins sérieusement endommagés et en eux une fissure qui a conduit à une forte infection qui a compromis sa vie.

La conductrice d’aujourd’hui risquant de perdre la vie, « ils ne l’ont pas comptée ». Photo : Instagram.

Selon Quiroz, les médecins « ne l’ont plus dit », donc l’hôte de Hoy aurait demandé de faire son testament et les experts lui auraient seulement dit qu’ils feraient ce qui était en leur pouvoir, donc ils n’ont pas garanti qu’elle partirait. l’hôpital vivant.

Heureusement et face à un risque énorme, Martha Figueroa Il se serait rétabli et serait sorti de cette forte infection pour quitter l’hôpital sur pied et rejoindre régulièrement son travail à la télévision mexicaine.

Lorsqu’elle a partagé sur les réseaux sociaux qu’elle s’était rendue à l’hôpital, ses collègues et internautes avaient été grandement surpris car ils ne savaient pas ce qui s’était passé et elle a immédiatement eu des commentaires interminables qui lui ont adressé de bons vœux et l’ont interrogée sur ce qui s’était passé. arrivé.

Des stars comme Andrea Legarreta, Pedro Prieto, Juan José Origel, Pedrito Sola et d’autres, ont montré leur inquiétude pour l’animateur d’émissions et ont immédiatement réagi à la forte frayeur qu’avait la célèbre femme.

Ouais ! Je suis de retour! (avec gelées et jus de raisin ) Rendez-vous sur @conpermisotv à 21h30 par @canalunicable, vous pouvez voir la dernière publication de Figueroa sur ses réseaux sociaux.

Apparemment, Martha se remet toujours avec soin, comme de la nourriture, car le chauffeur a indiqué qu’elle prenait « de la gelée et du jus », cela était lié à la grave complication de santé qu’elle avait.