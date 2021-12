L’animatrice d’aujourd’hui, Martha Figueroa s’est retrouvée à l’hôpital

Le chauffeur de Hoy ne manquait pas, elle était à l’hôpital | Instagram

Elle ne manquait pas ou ne faisait pas la fête ! Un hôte populaire du programme Hoy, Martha Figueroa partagé pourquoi il aurait disparu des programmes Aujourd’hui et With Permission, dans laquelle il évolue en tant que spécialiste des spectacles.

L’ami et partenaire de Pepillo Origel a partagé avec ses partisans qu’en réalité l’endroit où il se trouvait à l’hôpital et qu’il aurait subi une intervention chirurgicale, Martha Figueroa a accompagné le message d’une photo sur laquelle on peut le voir vêtu d’une blouse d’hôpital et masque d’un lit d’hôpital.

Après son absence et que les téléspectateurs l’ont manquée sur Hoy y Con Permiso, c’est sur son compte Instagram que le chauffeur a partagé ce qui s’est passé et qu’elle était heureusement chez elle.

Bien que Martha Figueroa n’ait pas partagé ce qui s’est exactement passé, apparemment ce qui s’est passé n’est pas quelque chose qui est arrivé aux adultes puisqu’elle a déjà retrouvé son travail et sa vie habituels. Pourtant, les internautes et collègues du journaliste sont rapidement apparus sur les réseaux sociaux.

Dans la boîte à commentaires de la célèbre et irrévérencieuse, ils l’ont rapidement interrogée sur ce qui s’était passé, comment elle allait et ils en ont profité pour adresser leurs meilleurs vœux à l’ami de Juan José Origel.

Figueroa a partagé la publication sur Instagram il y a quelques jours et a dépassé les 10 000 réactions sur le célèbre réseau social. Des collègues tels que Juan José Origel, Andrea Legarreta, Pedrito Sola, Raúl Araiza et bien d’autres ont immédiatement réagi à la publication.

Récemment, le partenaire et ami du chauffeur de Aujourd’hui, Juan José Origel était aussi une tendance après avoir partagé sur ses réseaux sociaux qu’il avait subi une intervention esthétique.

Pepillo ne laisse pas le temps passer pour lui et c’est pourquoi il a utilisé du botox pour réduire ses rides d’expression sur son visage. L’expert en divertissement a partagé une vidéo du moment où ils ont appliqué la toxine botulique.

Les images montraient à quel point Origel était nerveux avec cette procédure, car vous pouviez voir comment il serrait la balle anti-stress qu’il avait dans la main à chaque fois que le médecin procédait à l’application.

La plupart des commentaires envers Pepillo étaient négatifs, car certains internautes disent qu’il a dépassé ces procédures et qu’il pourrait même finir comme de grandes stars comme Alfredo Palacios ou Lyn May ; Cependant, Origel a clairement indiqué à plusieurs reprises qu’il ignorait les commentaires négatifs et que ceux qui ne l’aimaient pas ne le voyaient tout simplement pas.