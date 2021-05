L’animatrice de CNN, Abby Phillip, admet des “ visuels brûlants ” des conduites de gaz, l’inflation ressemble à des années Carter ⋆ .

Dans l’émission Inside Politics de dimanche matin sur CNN, l’animatrice Abby Phillip a reconnu que des «visuels brûlants» de problèmes tels que les conduites de gaz et l’inflation pourraient entraîner un péril politique pour les démocrates en rappelant aux électeurs plus âgés les années Jimmy Carter, que les républicains souligneront comme Bidenomics.

ABBY PHILLIP: Ici, aux États-Unis, vous avez ces visuels vraiment, je pense, brûlants. Si vous avez un certain âge, en particulier, cela vous ramène à – je pense que les républicains aimeraient ramener les gens aux années Carter. Mais ces conduites de gaz, c’est un problème psychologique. C’est peut-être temporaire, mais pour le public américain, il y a quelque chose de psychologique à entendre parler d’inflation et à voir des conduites d’essence et à aller littéralement à la pompe dans certains États du Sud et à ne pas être en mesure d’obtenir de l’essence.