L’animatrice de Fox News, Laura Ingraham, met le feu à Twitter après une erreur impliquant l’émission Netflix « You »

Laura Ingraham ne fait apparemment pas partie des abonnés Netflix qui vous ont aidé à atteindre le sommet des charts de streaming après ses débuts dans la saison 3 le mois dernier. En fait, Ingraham ne sait apparemment même pas que la série existe. L’animateur de Fox News a enflammé Internet cette semaine lorsque Raymond Arroyo l’a rejointe pour une conversation dans son émission The Ingraham Angle qui s’est rapidement révélée en un « Qui est en premier? » moment où vous êtes entré dans la conversation.

Au cours du segment hilarant, qui est immédiatement devenu viral, Arroyo a commencé à parler de « toutes ces histoires réveillées dans tant d’émissions aujourd’hui » avant d’évoquer un épisode de You impliquant la rougeole. Ingraham, cependant, a semblé mal comprendre, interrompant son invitée pour lui demander : « Attendez, attendez, attendez – quand ai-je mentionné la rougeole ? » Arroyo a poursuivi en précisant: « C’était à cause de vous », bien qu’Ingraham ne comprenne toujours pas apparemment, demandant: « Qu’est-ce qui était sur moi? » Les deux ont fait des allers-retours pendant près de deux minutes, Arroyo clarifiant à nouveau: « Il y a une émission intitulée You sur Netflix », à laquelle Ingraham a répondu: « Il y a une émission intitulée ‘Laura Ingraham’ sur Netflix? »

Alors que le segment s’est finalement terminé avec Arroyo en déplaçant la conversation vers Adele, les utilisateurs des médias sociaux n’ont pas été prompts à laisser le passé dans le passé. Le clip est immédiatement devenu viral, Ingraham ayant même tendance sur Twitter alors que les utilisateurs des médias sociaux se sont moqués de sa confusion, qui a finalement atteint Joe Goldberg lui-même, Penn Badgley se joignant à la fête.

« La meilleure vidéo de tous les temps »

Et ceci, tout le monde, est la plus grande vidéo de tous les temps : pic.twitter.com/Kf3jHXUliQ – Jay Lawrence (@jaylawrence91) 16 novembre 2021

« Je ne sais pas pourquoi, mais tout ça me fait éclater de rire », a réagi une personne au clip, ajoutant un emoji au visage qui pleure de rire.

‘Tikes’

« Il y a une émission sur Netflix qui s’appelle ‘You’. »

*Enfin, maintenant elle comprendra*

« Il y a une émission sur Netflix qui s’appelle Laura Ingraham ? » pic.twitter.com/PC8W5Cklgp – Jurgan (@Jurgan15) 16 novembre 2021

« Aïe ! » a tweeté un téléspectateur, qui a ensuite qualifié le moment de « le plus grincheux » Who’s on First? » peu jamais. »

« Clip Fox préféré de tous les temps »

Laura Ingraham : « Attends, attends, quand ai-je mentionné la rougeole ? »

Raymond Arroyo : « C’était sur ‘You’.

Laura Ingraham : « Qu’est-ce que j’avais ? Arroyo et Ingraham viennent de faire un « Qui est en premier ? » des temps modernes pic.twitter.com/dgAaI4XYn9 – Gabe Sanchez (@iamgabesanchez) 16 novembre 2021

« C’est maintenant mon clip Fox préféré de tous les temps », a déclaré quelqu’un d’autre. « Abbot et Costello ont popularisé cette scène en 1937, mais seule l’importance personnelle dévorante de Laura Ingraham pourrait la faire fonctionner si bien aujourd’hui. »

Ingraham « ne comprend tout simplement pas »

Laura Ingraham fait sa meilleure impression de Lou Costello sur Fox News. #whosonfirst pic.twitter.com/gX7p2TJg3T – Edward Balusek (@rob_popular) 16 novembre 2021

« Laura Ingraham ne comprend tout simplement pas! » a tweeté une autre personne. « Il parle de l’émission intitulée ‘You’ sur Netflix. Soit dit en passant, c’est une excellente série. Regarder Laura & Raymond parler, c’est comme regarder un clip de Dumb & Dumber! »

»SNL’ ne pouvait pas écrire un meilleur sketch’

Ça doit être un peu. Le mec est engagé, il m’a en fait fait lol, mais regardez comment il attend qu’elle le coupe. – Penn Badgley (@PennBadgley) 16 novembre 2021

« SNL ne pouvait pas écrire un meilleur sketch ! » a commenté un autre. « Mesdames et messieurs, Laura Ingraham. »

A-t-il été mis en scène ?

le truc de Laura Ingraham « vous » est mis en scène. Prêt à mourir sur cette colline — 𝖙𝖎𝖒𝖔𝖙𝖍𝖞💀𝖋𝖆𝖚𝖘𝖙 (@culge) 16 novembre 2021

Au milieu des rires, plusieurs personnes ont suggéré que le segment était mis en scène. Une personne a écrit sur Twitter : « C’était complètement un peu scénarisé. Outre le fait qu’elle le révèle à la fin en demandant si Netflix a une émission intitulée Laura Ingraham, ils font ce genre de choses depuis des années maintenant. »

