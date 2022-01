L’animatrice de radio Alyson Williams hospitalisée pour une maladie non divulguée

Alyson Williams (Photo de Patrick McMullan/Patrick McMullan via .)

* Chanteuse et personnalité de la radio Alyson Williams, la première dame de Def Jam, a été hospitalisée pour une maladie non divulguée mais se porterait mieux, selon des initiés connaissant son état de santé.

Williams, animateur de Love Notes avec Alyson Williams In The Chill Zone sur WHCR 90.3 FM, aurait un long chemin vers la guérison, selon des sources.

Tel que rapporté par SoulTracks, ses représentants ont indiqué qu' »elle avance dans la bonne direction mais cela prendra un certain temps »

LIRE LA SUITE: La nouvelle version d’Alyson Williams « Summer Nights in Harlem » est maintenant disponible / ÉCOUTEZ

Voici plus de la sortie:

Williams, 59 ans, a passé pratiquement toute sa vie à faire sourire les gens avec sa musique. Née dans une famille de musiciens – son père était le chef d’orchestre Bobby Booker – Williams a commencé à se produire à la fois comme chanteuse et danseuse à un jeune âge. Après l’université, elle a commencé sa carrière en tant que chanteuse de fond remarquée pour un certain nombre d’actes majeurs tels que Melba Moore, Bobby Brown et Evelyn Champagne King, et a également fait partie du groupe de chant High Fashion. Mais son travail de crochet sur plusieurs premières chansons hip-hop s’est fait un nom pour elle dans le monde de la musique et l’a amenée à signer par Russell Simmons du label Def Jam à la fin des années 80. Williams a ensuite mis ses talents à la radio, où elle est devenue une personnalité à l’antenne sur WHCR-FM de Harlem, animant l’émission « Love Notes with Alyson Williams », et une émission extrêmement populaire à ce jour.

En 2020, Williams a sorti le single « Summer Nights in Harlem » et avait ceci à dire à propos du morceau :

« Le producteur Maurice Lynch préparait une critique de jazz de Harlem et m’a été référé par un ami commun. Après que nous ayons terminé le spectacle, il m’a proposé d’enregistrer deux chansons – « Summer Nights In Harlem » et « The Romance Of You ». J’ai adoré les deux morceaux et j’ai proposé de les couper avec des vétérans de premier plan de l’industrie musicale – le claviériste Ray Chew (directeur musical de Dancing With The Stars sur ABC-TV), le saxophoniste de longue date Kirk Whalum ainsi que le bassiste primé aux Grammy Awards Christian McBride.

« Summer Nights In Harlem » d’Alyson est disponible sur Amazon, Spotify, Apple Music et Pandora.