L’animatrice de télévision américaine a qualifié la reine de “mean B ****” pour le titre royal d’Archie | Royale | Nouvelles

in

La reine Elizabeth a été décrite comme une “méchante b ****” lors d’une étrange diatribe à la télévision américaine par l’animatrice de l’émission de discussion Wendy Williams. La personnalité de la télévision a critiqué Sa Majesté pour la décision de suggérer le titre Earl of Dumbarton pour bébé Archie Harrison. Le prince Harry et Meghan Markle ont rejeté l’honneur écossais pour leur fils, apparemment au motif que le nom contenait le mot ” stupide “.

Mme Williams a déclaré à l’émission: “J’aime que Meghan et Harry aient insisté pour qu’il ne s’appelle pas le duc de ….”

“Le duc de ‘Dumberton’, ils voulaient l’appeler ‘Dumbarton'”, a expliqué un co-présentateur qui a mal prononcé le titre écossais Dumbarton.

“Regardez, Harry et Meghan ont rejeté le nom de comte de ‘Dumberton’ pour Archie et je soupçonne que vous le savez parce que la reine est un méchant b**** dans les coulisses… . ‘Dumberton'”, a poursuivi Mme Williams.

“Mais Meghan et Harry ne voulaient pas qu’il soit victime d’intimidation à l’école, vous savez qu’il le serait.”

L’hôte a ajouté: “Parce que peu importe le type d’école de fantaisie que vous fréquentez, rien n’est plus élevé que d’être royal.

“Dummy, dum dum, dum, le plus stupide et le plus stupide.”

“Les surnoms se règlent d’eux-mêmes”, a ajouté son co-animateur.

Le mois dernier, le duc et la duchesse ont été moqués pour avoir rejeté le titre par Andrew Neil de GB News.

L’ancien présentateur de la BBC a fustigé la décision lors de son segment nocturne “Woke Watch” et a qualifié le titre héraldique séculaire de “tout droit sorti de Game of Thrones”.

Il a ensuite suggéré un titre alternatif pour Archie qui pourrait mieux plaire à Harry et Meghan.

M. Neil a déclaré à GB News: “Harry et Meghan ont rejeté le nom de comte de Dumbarton pour leur fils de deux ans, ce qui semble étrange puisque Dumbarton est une belle ville sur la rive nord de la rivière Clyde, juste en bas de Glasgow.

“Dominé par un rocher igné sur lequel se trouve un château qui fut une forteresse importante pendant des siècles, il pourrait être tout droit sorti de Game of Thrones. C’est de là que régnaient les anciens rois de Strathclyde et c’est un titre des Écossais noblesse depuis 1675.”

A NE PAS MANQUER

Harry et Meghan « amplement conscients » des enfants peu susceptibles d’obtenir des titres [EXCLUSIVE]

Lady Louise Windsor : la fille de Sophie pourrait bientôt devenir princesse [INSIGHT]

Kate Middleton “rejette la mode royale” et “modifie la monarchie” [PICTURES]

“Mais les Sussex ont dit non merci parce que les quatre premières lettres sont stupides.

“Ce qui veut dire plus souvent stupide en américain qu’au Royaume-Uni.

“Une décision étrange pour le moins.

“Je suppose que cela exclut également le comte de Dumfries.”