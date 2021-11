L’animatrice de Venga la Alegría quittera le programme, elle a déjà un remplaçant

Venga la Alegría : L’animateur quittera le programme de Tv Azteca | Instagram

Récemment, ils ont révélé qu’un conducteur du célèbre programme Venga la Alegría quittera la diffusion, car on dit même qu’il a déjà un remplaçant et c’est que, comme vous vous en souvenez peut-être, le programme a une diffusion du lundi au vendredi et une autre le week-end, ils ont donc dû prendre des mesures rapidement.

Ça ne fait aucun doute que émission du matin Venga la Alegría est l’une des plus appréciées des téléspectateurs, cependant, l’un de ses animateurs pourrait quitter l’émission.

Et il faut rappeler qu’actuellement, le programme diffusé par Azteca Uno a deux versions, une diffusée du lundi au vendredi et une autre diffusée le week-end.

Dans l’émission quotidienne, Cynthia Rodríguez, Laura G, Anette Cuburu, Horacio Villalobos et El Capi Pérez sont chargées d’égayer les matinées.

Mientras que para Venga la Alegría: Fin de semana, la producción cuenta con otro elenco de presentadores, conformado por Alex Sirvent, Sofía Aragón, Aristeo Cázares y Mati Álvarez, así como con la colaboración de Cyntia González, exconcursante de MasterChef, en la sección de cuisine.

Et c’est justement la présence de ce dernier membre qui est mise en doute pour la diffusion les samedis et dimanches.

Et est-ce que le compte Twitter « La Comadrita » a commenté que l’ancien finaliste de « Survivor » pourrait quitter le programme.

Ainsi, selon le même compte de réseau social, la production de Venga la Alegría: Weekend aurait déjà le remplaçant de Cyntia, et ce serait Daniela Alexis, connue sous le nom de La Bebeshita, qui s’est fait connaître en faisant partie de l’émission de téléréalité « Enamorándonos » et a récemment participé à « MasterChef Celebrity ».

Compte tenu de cela, certains utilisateurs de la même plate-forme se sont souvenus d’une vidéo dans laquelle Cyntia s’est entretenue avec La Bebeshita, qui est venue en tant qu’invitée au programme du matin.

Je dois t’avouer quelque chose : Bebeshita, la vérité est que je ne t’aimais pas. Mais la cuisine te laisse voir quelque chose de différent de toi-même et maintenant je t’aime, Bebeshita. […] Je pense que beaucoup de gens ne t’aimaient pas, mais nous ne t’avions pas rencontré dans cette partie », a mentionné González.

La vérité est que Cyntia est l’exemple constant d’une femme en difficulté qui se surpasse et sans aucun doute son absence du programme serait assez notable.

Après être devenue finaliste pour Survivor Mexico, la collègue chef a pris le temps de récupérer physiquement et a même subi une chirurgie esthétique au nez.

Quelques mois plus tard, Cyntia González a participé à ¡Quiero Cantar !, l’émission de téléréalité Venga la Alegría.

De plus, Cyntia González a chanté la chanson Qu’il n’y a pas de trace de Bronco avec Flor Rubio et sa participation a ébloui le jury.