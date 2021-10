L’animatrice du programme Hoy est remplacée, a-t-elle été licenciée ? | Instagram

Ils ont même eu son remplaçant !Une animatrice controversée de l’émission Hoy a brillé par son absence ce lundi et a consterné le public, qui se demande si elle a été licenciée et rejoindra bientôt la star du matin de Televisa.

Il ne s’agit pas d’Andrea Legarreta ou de Galilea Montijo, le chauffeur en question n’est ni plus ni moins que la belle Image de balise Andrea Escalona, nièce du producteur Andrea Rodríguez Doria et fille de Magda Rodríguez.

Les adeptes du Hoy Program ont été très surpris lorsque la star du matin de Televisa a commencé et qu’ils n’ont pas rencontré la belle Andrea sur la photo, les soupçons se sont accrus après que la chanteuse n’est pas non plus apparue dans sa section habituelle : La Nube.

Normalement, Andrea Rodríguez partage un appareil photo avec Lambda García dans cette section ; Cependant, la surprise fut grande quand ni l’acteur ni la belle nièce du producteur n’apparurent sur la photo et encore plus quand ils virent qu’ils avaient rapidement des remplaçants pour les deux.

Sans préavis en raison de l’absence des deux animateurs du programme Hoy, l’animateur populaire Marizel et l’irrévérencieux Yurem Rojas sont apparus sur La Nube; tous deux avec un grand sens de l’humour ont donné un air de fraîcheur à la section.

Les adeptes de la belle Andrea Escalona attendent toujours la raison pour laquelle la présentatrice de télévision n’est pas apparue dans le programme Hoy ou même si elle songerait à le quitter définitivement pour se consacrer à sa carrière de chanteuse.

Rappelons qu’il y a quelques semaines la fille de Magda Rodríguez a sorti sa chanson Play with Andrea, partageant que sa musique sera destinée aux enfants et dans le plus pur style de Tatiana, elle a lancé son premier clip pour enfants.

Pour sa part, Lambda García a également fait part de son inquiétude au public de Hoy pour son absence, mais pour la tranquillité de beaucoup, il a été révélé que le bel acteur couvrait des engagements de travail, un feuilleton et une pièce de théâtre et pourrait très bientôt revenir au Matin.

Les derniers mois ont été l’un des grands changements pour le Programme d’aujourd’hui; il y a encore quelques jours, les téléspectateurs étaient inquiets de voir comment l’ancienne animatrice de Venga La Alegría, Raquel Bigorra, a pris la place de la belle Galilea Montijo. Cependant, il n’y avait pas lieu de s’inquiéter car c’était temporaire et Bigorra est à la main de la production car il participe actuellement à Las Estrellas Bailan en Hoy.

Mais celle qui a vraiment surpris tout le monde est la belle Tania Rincón, qui après avoir participé à la première saison de Las Estrellas Bailan en Hoy et été hôte invitée à plusieurs reprises, est restée définitivement l’hôte titulaire. Il convient de noter que Rincón a également fait partie de Venga la Alegría pendant huit ans et est l’un des nombreux talents qui déménagent à Televisa après la fin des exclusivités dans les deux sociétés.

Tania Rincón a avoué que son retour n’était pas du miel sur des flocons et pas à cause de Gali ou d’Andrea, mais parce qu’elle était en Indonésie, un pays dont elle ne pouvait pas lorsqu’elle voulait partir ; mais finalement, elle et son mari ont réussi à surmonter le problème pour faire leurs débuts officiels à Hoy.