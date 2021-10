L’animatrice du programme Hoy ne couvre les charmes qu’avec ses mains | Instagram

Récemment l’un des conducteur Du célèbre programme Hoy, elle a partagé une photo sur son compte Instagram personnel montrant son soutien à une nouvelle campagne photographique pour sensibiliser les femmes au cancer du sein.

Pendant trois heures la belle comédienne et animatrice de l’émission Hoy Image de balise Andrea Escalona, a partagé une photographie qui à première vue semble montrer ses charmes supérieurs, étant donné qu’elle les couvre à peine avec ses mains.

La première réaction que certains internautes ont peut-être vu l’image a été qu’Escalona posait pour une publicité frappante ou téléchargeait simplement une photo séduisante, car tout d’abord la belle Andrea était spectaculaire.

Malgré cela, une fois un peu plus attentif à la publication, vous remarquerez les légers tons roses qui y apparaissent à la fois dans son maquillage et dans le décor et une fois la description lue, tout est immédiatement compris.

Image de balise Andrea Escalona pose pour soutenir la campagne photo « Pink Girls », qui vise à délivrer des messages de prévention qui pourraient sauver des milliers de vies grâce à une détection précoce.

Sûrement le Programme d’aujourd’hui pourrait apporter un plus grand soutien à cette campagne et l’a probablement déjà fait, c’est quelque chose qui servirait sans aucun doute à des millions de femmes pour l’empêcher.

Plus qu’une campagne, un hommage aux femmes de tous âges et de toutes nationalités. Surtout ces femmes qui, à travers vents et marées, continuent d’aimer, de rêver et de se battre pour un monde meilleur », un message de Chicas Rosas.

En plus d’Andrea Escalona, ​​on retrouve d’autres personnalités du monde du divertissement telles que Laura G, María Isabel Zamora, Anette Michel, Carla Estrada, Cynthia Rodríguez, Odalys Ramírez, Livia Brito et Lucía Méndez pour n’en citer que quelques-unes.

Ce type de campagne a tendance à devenir très populaire, surtout lorsqu’il bénéficie du soutien de célébrités importantes telles que celles mentionnées ci-dessus.

La fille de Magda Rodríguez était déjà apparue sur une photographie autre que le récit de « Filles roses« Il l’avait partagé sur son compte Instagram le 11 octobre, où il ne dépasse toujours pas les 3000 followers.

Le slogan de cette fameuse campagne est « la santé par la santé », où les conseils aux internautes sont valorisés à travers quelques photographies à revoir en permanence et en cas de détection d’une anomalie, contacter un médecin.