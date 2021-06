L’anime le plus émouvant, selon les adolescents japonais | Divertissement

Faites-vous partie de ceux qui, lorsque vous regardez un anime, sont prêts à ouvrir le robinet à tout moment ? Les jeunes japonais âgés de 10 à 19 ans ont voté pour ce qui, pour eux, est l’anime le plus larmoyant.

L’une des vertus de l’anime est sa capacité à combiner action, humour et certaines intrigues qui arrachent le “kokoro” de votre poitrine et vous laissent pleurer comme un petit enfant qui a laissé tomber son goûter par terre. La facilité avec laquelle certains animes, ou certains épisodes en particulier, sont capables de supprimer les intérieurs des téléspectateurs et de les faire sympathiser avec les personnages à des niveaux maximum nous a fait pleurer avec des séries emblématiques telles que Naruto ou Cowboy Bebop.

Naturellement, le temps passe, et l’on pourrait penser que les nouvelles générations sont plus aguerries dans le domaine de la sensibilité, mais non, l’anime est encore capable d’émouvoir le cœur des plus jeunes.

Cela a été démontré par une enquête menée par l’App Simeji, qui a interrogé des jeunes japonais âgés de 10 à 19 ans, leur demandant avec quelle série animée ils versaient le plus de larmes.

Le résultat est un top 10 où les larmes coulent d’elles-mêmes, avec des titres capables de nous déshydrater si on les voit dans des moments de paresse, comme Votre mensonge en avril (Shigatsu wa Kimi no Uso), AnoHana (Ano Hi Mita Hana no Namae ou Bokutachi wa Mada Shiranai) ou Violet Evergarden, bien que les séries les plus pointues, comme Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) ou My Hero Academia aient aussi leurs places d’honneur sur la liste (en fait le top 1 pour Demon Slayer).

C’est parti avec le top 10 :

Tueur de démons : Kimetsu no Yaiba Une voix silencieuse Votre nom My Hero Academia Crayon Shin-chan AnoHana Re: Zero – Beginning Life in Another World Violet Evergarden Tokyo Magnitude 8.0 Votre mensonge en avril

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Javier Cazallas.