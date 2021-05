L’anime Super Cub est une balade à la campagne satisfaisante ⋆ .

Spoilers pour les épisodes de Super Cub 1 à 5

Bonjour, chers amateurs d’anime, et bienvenue dans un mardi calme et ordinaire. Dans l’esprit de la recommandation du week-end dernier d’être une belle série décontractée, cette prochaine recommandation est une autre série animée peu stressante qui vous fait vous sentir bien dans les petites choses que vous accomplissez tout au long de la journée.

Parfois, il suffit de se rendre à l’épicerie en moto.

Super Cub est diffusé le mercredi à Funimation.

Synopsis

Il y a de la liberté dans la solitude, et Koguma trouve la sienne sur une moto. Une moto Honda Super Cub, pour être exact. Sans parents, amis ou projets d’avenir, les détours quotidiens de Koguma sur le chemin de l’école deviennent sa seule source d’excitation. Jusqu’au jour où, elle apprend qu’une camarade de classe, Reiko, partage sa passion. Ensemble, ils découvriront l’amitié, le plaisir et l’aventure de la route.

Pourquoi devriez-vous regarder

Ce que je trouve fascinant dans cette série, c’est que si vous décomposez objectivement ce qui se passe dans chaque épisode, cela ne représente pas grand-chose.

Fille va à l’épicerie.

Fille obtient de l’essence pour sa moto.

Fille achète une veste pour la pluie.

Aucune de ces choses n’est révolutionnaire sur le papier, mais lorsque vous regardez la série, vous pouvez sentir à quel point elles ont un impact sur Koguma. Il y a aussi des indices visuels, l’animation devenant plus vibrante alors qu’elle sourit à son Super Cub.

Je ne m’attendais pas à m’investir autant dans sa vie quotidienne, mais il y a un sentiment d’auto-satisfaction qui me frappe chaque fois qu’elle accomplit l’une des tâches qu’elle s’est fixée. Ses désirs peuvent sembler minuscules à certaines personnes, mais pour elle (et moi) ce sont des réalisations monumentales. Cela me rappelle beaucoup de voir des articles en ligne sur la célébration de vos petites victoires, ce que j’ai fait de mon mieux, surtout après l’année que nous avons eue.

Parfois, acheter des produits d’épicerie est une victoire suffisante.

Bon sang, parfois se lever du lit est une victoire suffisante.

Koguma est une fille qui a une routine régulière. Elle se réveille. Elle va à l’école. Elle mange du curry froid pour son déjeuner à l’école parce que le micro-ondes a toujours trop de monde autour. Elle rentre à la maison.

Seule.

Vous ne savez pas techniquement pourquoi elle est seule jusqu’au troisième épisode, mais à ce moment-là, j’étais déjà protectrice de ce petit haricot alors qu’elle faisait des pas de bébé pour se laisser désirer plus – un autre thème qui m’a frappé plus fort que je ne le pensais. C’est normal de VOULOIR de meilleures choses. Ce n’est pas parce que ce que vous faites vous aide à passer la journée que vous ne pouvez pas vous en écarter pour essayer quelque chose de nouveau, et potentiellement mieux.

La raison pour laquelle les petites choses sont importantes, c’est que ce sont des signes de rupture de Koguma avec la routine dans laquelle elle s’est installée, une routine qui va bien, bien sûr, mais il est clair qu’il n’y a pas d’excitation qui en découle. Il est clair pour moi que Koguma avait accepté sa vie telle qu’elle était, ne cherchant pas à contester sa situation, et honnêtement, elle pensait probablement qu’il n’y avait aucune raison de le faire. Il est difficile de rechercher de meilleures choses pour vous-même en général, mais c’est une tâche vraiment ardue lorsque vous n’avez personne pour vous faire avancer.

Et, à chaque épisode, Koguma fait un autre pas, toute seule.

Je vais perdre ma merde quand elle réchauffera ENFIN son déjeuner.

Ensuite, il y a Reiko, la fille qu’elle rencontre dans sa classe qui a aussi un Super Cub.

Reiko en sait beaucoup plus sur la moto, mais elle ne pousse jamais Koguma à se mettre à son niveau lorsqu’il s’agit de posséder un Super Cub. Elle travaille dans le niveau de confort de Koguma jusqu’à ce que Koguma elle-même soit celle qui va plus vite que 20 mi / h, ou trouve un moyen d’obtenir un casque dans son budget. Même si Reiko en sait plus, elle laisse Koguma se débrouiller seule, car Koguma A BESOIN de régler les choses par elle-même.

Dans le dernier épisode, nous avons pu voir ce que Reiko veut faire avec son Super Cub – monter au mont. Fuji. Pourquoi? Parce qu’elle veut voir si elle le peut. Elle n’a pas de raison horriblement déchirante, elle veut juste voir jusqu’où elle peut aller avec son vélo. Aussi énorme que soit cet objectif, je pense que cela correspond également à l’ambiance générale de la série parce que Reiko le fait juste parce que. À la fin de la journée, Koguma et Reiko font des choses parce qu’ils le VEULENT.

Et j’aime vraiment le fait que même si leurs désirs diffèrent, ils célèbrent tous les deux leurs réalisations. Koguma n’a pas besoin d’avoir un objectif à grande échelle de monter au mont. Fuji pour se connecter avec Reiko, et Reiko, même si elle est beaucoup plus avancée que Koguma, peut célébrer ses victoires car elle sait à quel point elles comptent pour Koguma.

J’attends toujours que quelque chose d’extrêmement tragique se produise, principalement parce que des années à regarder des animes me rendent paranoïaque. J’attends toujours un accident de moto, ou un autre événement déchirant, pour déchirer ces filles. J’espère vraiment que la série ne prendra pas une tournure sombre et, au lieu de cela, continuera d’être ce genre de câlin chaleureux qui vous rappelle d’être fier de ce que vous accomplissez tout au long de la journée. Aussi petit que cela puisse paraître, si cela compte pour vous, c’est une réalisation importante.

Comme. J’ai fait la vaisselle avant le travail aujourd’hui.

Mission accomplie.

Et c’est parfaitement bien.

(Image: Tone Kōken, Hiro)

