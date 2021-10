L’ANKR est-il une bonne opportunité d’achat après une récente vente massive ?

L’ANKR / USD s’est affaibli par rapport à des sommets historiques supérieurs à 0,13 $, enregistrés le 5 septembre, inférieurs à 0,07 $, et le prix actuel s’élève à 0,094 $. Ankr est une excellente option pour les développeurs, et il existe déjà de nombreux projets qui collaborent avec cette plate-forme.

Un excellent choix pour les développeurs

Ankr est la plate-forme qui combine l’infrastructure des nœuds, la participation et la finance décentralisée (DeFi) pour faciliter le développement et la génération de revenus. Ankr est une excellente option pour les développeurs et vous permet de créer instantanément des produits Web3 tandis que le mouvement DeFi crée le système financier pour Web3.

Ce projet vise à rendre Web3 facile à utiliser pour tout le monde, et en supprimant les intermédiaires, les constructeurs reprennent le contrôle de leurs applications et de leurs données. De cette façon, Ankr réduit les coûts pour tout le monde de participer à Web3 et permet un accès facile à une variété de blockchains.

Ankr est également une solution pour les investisseurs crypto et selon le site officiel, vous pouvez obtenir un taux de rendement plus élevé que les paris traditionnels.

Ankr met tout en œuvre pour offrir l’expérience la plus simple possible aux clients qui ne sont peut-être pas familiers avec les crypto-monnaies, et s’est associé à une communauté incroyablement dynamique.

Il existe déjà de nombreux projets collaborant avec Ankr, et les plus populaires sont Compound, The Graph et Celo. Evan Kereiakes, directeur de la croissance chez cLabs, a déclaré :

Ankr est un excellent ajout à l’Alliance Celo; leurs applications uniques en font un contributeur précieux à l’écosystème Celo. L’équipe cLabs aime travailler avec Ankr pour démocratiser la participation au protocole Celo.

ANKR est une crypto-monnaie qui alimente le réseau Ankr, et le prix de cette crypto a atteint un niveau de prix supérieur à 0,13 $ en septembre 2021.

Depuis lors, le prix s’est affaibli, le volume quotidien des transactions reste faible ; Pourtant, Ankr est un projet qui a de l’avenir, et le prix de cette crypto-monnaie pourrait remonter à des niveaux que nous avons vus le mois dernier.

Un soutien solide se situe à 0,085 $

L’ANKR a mal performé en septembre et est techniquement toujours sous pression.

Source des données : tradingview.com

ANKR se négocie actuellement au-dessus du niveau de support fort à 0,085 $, mais si le prix le casse, le prochain objectif pourrait être à 0,080 $ ou même en dessous.

En revanche, si le prix dépasse 0,10 $, le prochain objectif pourrait être 0,1050 $ ; Néanmoins, les traders doivent utiliser les ordres « stop loss » et « take profit » lors de l’ouverture de leurs positions car le risque est toujours élevé.

résumé

Ankr est la plate-forme qui combine l’infrastructure de nœuds, la participation et la finance décentralisée (DeFi), et l’objectif de ce projet est de rendre Web3 facile à utiliser pour tout le monde. ANKR se négocie actuellement au-dessus du niveau de support fort à 0,085 $, mais si le prix le casse, le prochain objectif pourrait être à 0,080 $ ou même en dessous.

