L’année à venir des pliables UTG, et plus

2022 sera-t-elle l’année des appareils pliables ?

La conception standard des smartphones rectangle-verre-sandwich est prête pour un remaniement majeur plus tard cette année alors que de plus en plus d’entreprises entrent sur le marché des téléphones pliables. Maintenant, un nouveau rapport en provenance de Corée du Sud suggère que ces modèles seront dotés d’une caractéristique cruciale : des écrans en verre ultra-mince.

Mais avant d’en comprendre la signification, voici un bref résumé des rumeurs concernant certaines des annonces d’appareils pliables attendues pour le troisième trimestre 2021 et au-delà :

Le Magic Fold d’Honor pourrait comporter un écran intérieur de 8,03 pouces et un écran extérieur de 6,54 pouces. Le successeur du Mi Mix Fold de Xiaomi devrait être lancé avant la fin de l’année, avec un écran interne de 8,01 pouces et un écran externe de 6,52 pouces. Vivo développerait un pliable pour le quatrième trimestre 2021 avec un écran interne de 8 pouces et un écran externe de 6,5 pouces. Oppo développe un pliable de 7,1 pouces légèrement plus petit avec un écran extérieur de 5,45 pouces, mais ce n’est pas prévu avant 2022. Le dispositif de pliage supposé de Google est encore largement inconnu, mais il aurait au moins un écran interne de 7,6 pouces. Pas encore de mot sur un écran externe.

Un fil conducteur entre toutes ces sociétés (à l’exception de Google) est qu’elles sont toutes chinoises. Jusqu’à présent, les produits pliables chinois comportaient tous des films polyimide (lire: plastique) sur leurs écrans internes, qui se rayent facilement et manquent de durabilité.

Il s’agissait d’un problème majeur que Samsung a largement résolu avec la technologie propriétaire de verre ultra-mince (UTG) dans les appareils Galaxy Z Flip et Z Fold 2 lancés en 2020.

L’UTG a une épaisseur comprise entre 30 et 50 micromètres (ou microns), ce qui correspond à peu près à l’épaisseur d’un cheveu humain. Deux sociétés, Schott et Corning, fournissent les matières premières, tandis que Samsung Display exerce la vraie magie dans le processus. Désormais, Samsung Display et le chinois BOE fourniront la technologie UTG à toutes les entreprises mentionnées ci-dessus, ce qui devrait augmenter considérablement la qualité des appareils. La plupart travailleraient avec Samsung Display, Honor aurait utilisé une technologie UTG concurrente de BOE Display en Chine. À mesure que la concurrence s’intensifie (en particulier en provenance de Chine), nous devrions voir des appareils pliants beaucoup moins chers arriver sur le marché. Pour référence, le meilleur appareil de pliage actuellement, le Galaxy Z Fold 2, coûte 2 000 $.

Nous en apprendrons peut-être plus sur la dernière technologie UTG de Samsung lorsque le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 seront annoncés plus tard ce mois-ci, mais il présente plusieurs avantages par rapport aux écrans pliants en plastique pur :

Le plastique se raye très facilement. Même un ongle peut endommager durablement l’écran. Dans le passé, les écrans UTG avaient des revêtements en plastique, qui peuvent se rayer, mais juste à la surface. Les écrans en verre durent également beaucoup plus longtemps. Les films plastiques ont tendance à se dégrader avec le temps. La qualité optique est également améliorée. Les écrans UTG évitent les couleurs délavées. Enfin, ils se sentent juste mieux. C’est difficile à quantifier, mais la dureté supplémentaire du verre (même s’il est incroyablement fin) permet une meilleure expérience utilisateur.

Mercredi bizarre

Les blocs Lego sont une partie bien-aimée de l’enfance de nombreuses personnes, c’est pourquoi la société américaine Culper Precision a décidé de créer une arme à feu Glock personnalisée et fonctionnelle appelée “Block19” qui semble être faite de Lego.

Est-ce totalement irresponsable ? Oui. Est-ce illégal ? Peut être pas.

Comme l’a souligné BBC News, il est illégal aux États-Unis de produire un jouet qui ressemble à un vrai pistolet, mais il n’est pas explicitement illégal de créer un pistolet qui ressemble à un jouet.

Pourtant, Lego a rapidement publié une lettre de cessation et d’abstention, et le produit a été retiré du site Web du fabricant d’armes à feu.

