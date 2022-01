l’année avec les ventes de vinyle les plus élevées au cours des quatre dernières décennies

L’amour pour le vinyle a été ravivé comme jamais auparavant. Et sans aucun doute, la pandémie l’a aidé à augmenter en raison de l’impossibilité de sortir pour écouter de la musique en direct. C’est ce qu’a révélé une étude publiée par le Industrie phonographique britannique (BPI) qui a révélé qu’au cours 2021 je sais ils ont vendu plus de cinq millions de vinyles.

Cela signifie qu’il y avait une augmentation de 8% par rapport aux ventes de 2020 et celle du total des albums vendus en 2021, 23% correspondaient au vinyle. Ainsi, l’année qui vient de s’écouler est devenue l’année la plus vendue de ce format depuis 1981. Voyage par ABBA se classe au premier rang des albums les plus vendus dans ce format et Adèle a 30 ans Oui Seventeen Going Under par Sam Fender Ils vont dans les positions suivantes.

Ceci, cependant, n’est pas une surprise pour beaucoup, car dans 2020, les ventes de vinyles ont dépassé les CD pour la première fois en 34 ans.