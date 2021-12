L’année Bah Humbug des médias libéraux

Appelez cela le « bah humbug » à la Scrooge des médias libéraux d’un an – et quelques années avant cela.

Prenez un Google et trouvez titre après titre comme ceux-ci du passé récent jusqu’à maintenant :

La revue Columbia Journalism Review – 2018 :

La plupart des Américains disent qu’ils ont perdu confiance dans les médias

Le CJR rapporte :

LES RÉSULTATS D’UN NOUVEAU sondage de la Knight Foundation et Gallup publié mardi ne seront pas une énorme surprise pour la plupart des journalistes : la confiance dans les médias est en baisse. Encore. Une majorité des personnes interrogées ont déclaré avoir perdu confiance dans les médias ces dernières années, et plus de 30 pour cent de celles qui se sont identifiées comme étant du côté conservateur du spectre ont déclaré qu’elles n’avaient pas seulement perdu confiance dans les médias, mais ils « s’attendent à ce que ce changement soit permanent ». Selon un autre sondage Gallup du début de l’année qui suivait la confiance dans les grandes institutions, les journaux et les informations télévisées étaient parmi les plus bas, dépassés seulement par le Congrès.

La Consultation Matinale – 2020 :

La cote de crédibilité des médias d’information tombe à un nouveau plus bas

Le Journal de l’Ouest – 2020 :

Un sondage montre que le nombre d’Américains qui ne font pas confiance aux médias de masse a atteint un niveau record

Il y a plein de gros titres comme ceux-ci dans Google-land. Et il ne faut pas oublier le nombre apparemment infini de médias spécifiques, le plus souvent CNN. Des titres comme ceux-ci :

LES NOTATIONS DE CNN SONT UNE CATASTROPHE IRRÉPARABLE

CNN perd 68 % de sa prime alors que la chaîne Fox News écrase la concurrence dans les cotes d’écoute des actualités câblées au deuxième trimestre

Le plus grand perdant : les cotes d’octobre de CNN s’effondrent à 661 000 téléspectateurs aux heures de grande écoute

Et ah oui. N’oubliez pas MSNBC, comme ici :

MSNBC EST EN PLUS DE PROBLÈMES QUE CNN

La question apparemment jamais posée est… pourquoi ? Et dans ce trimestre, la réponse ne pourrait pas être plus claire.

Question:

Qu’ont en commun la collusion Trump-Russie, Covington, le lycéen du Kentucky Nicholas Sandmann, les émeutes du BLM de 2020, le 6 janvier et Kyle Rittenhouse ?

Réponse : Tous ont été présentés au peuple américain par les médias « grand public » à travers le prisme d’un récit libéral. Depuis longtemps, les nouvelles présentées à la manière de cette phrase autrefois célèbre de la vieille émission télévisée Dragnet, où le sergent Joe Friday, enquêtant sur un crime, dit à un témoin : « Juste les faits, madame. Juste les faits. »

Dans le monde médiatique d’aujourd’hui, cette ligne a été remplacée par « Juste le récit libéral, m’am. Juste le récit libéral.

C’est ainsi que Trump s’est entendu avec la Russie pour remporter les élections de 2016 – alors qu’en réalité c’était la campagne d’Hillary Clinton qui payait pour le tristement célèbre dossier. C’est ainsi que toutes ces émeutes de 2020 qui ont entraîné des morts, des pillages, des incendies et des destructions étaient vraiment « pour la plupart pacifiques ». Les lycéens parfaitement décents Sandmann et Rittenhouse étaient des gosses racistes. Et l’émeute d’une poignée de manifestants incontrôlables au Capitole le 6 janvier était vraiment une « insurrection », avec le gouvernement américain lui-même suspendu à un fil, avec une tentative de coup d’État incitée par le président Trump en cours.

Le résultat de toutes ces ordures est que le peuple américain, dans une véritable humeur « montre-moi », a commencé à réaliser qu’on ne lui offrait pas de journalisme « uniquement les faits » dans une situation donnée, mais plutôt qu’il était nourri de récits libéraux se faisant passer pour des faits. Ou, comme le raccourci est devenu, « fausses nouvelles ».

Et alors que cette prise de conscience s’installait, la crédibilité des médias libéraux a pris un coup auto-infligé après l’autre. L’audience des nouvelles factuelles de Fox, Newsmax, One America News a augmenté – et a grandi. Tout comme leur audience et leurs notes.

À ce stade, les « médias grand public » se sont infligés tant de dommages qu’on ne peut que se demander s’ils survivront littéralement, et encore moins prospéreront à nouveau.

Il n’est pas étonnant qu’une histoire comme celle-ci ait récemment fait surface, comme on le voit ici chez Newsmax :

Le milliardaire John Malone : CNN a besoin de « vrais journalistes »

L’histoire disait :

Le libéral CNN a besoin de » vrais journalistes « , a déclaré à CNBC le magnat des médias milliardaire John Malone dans une interview dans laquelle il a expliqué qu’il y avait une place pour la chaîne d’information dans la combinaison proposée de 43 milliards de dollars de WarnerMedia et Discovery dans une nouvelle entité Warner Bros. Discovery. « J’aimerais voir CNN revenir au type de journalisme avec lequel il a commencé et avoir des journalistes, ce qui serait unique et rafraîchissant », a déclaré Malone, président de longue date de Liberty Media, qui est un actionnaire majeur de Discovery. et sera le partenaire de contrôle de la nouvelle combinaison de médias.

Cela peut-il réellement arriver ? CNN peut-il être sauvé d’un effondrement de « bah humbug » ? D’autres points de vente traditionnels peuvent-ils rencontrer des problèmes similaires ?

Restez à l’écoute.

Et Joyeux Noël !