L’année Covid se termine sur une note positive; demande d’acier adéquate

Les exportations d’acier de l’Inde à 17,8 MT sont un record après de nombreuses années et indiquent une augmentation de 59% par rapport à l’année dernière.

L’Inde a consommé 93,4 Mt d’acier au cours de l’exercice 21, 6,7% de moins que l’année précédant Covid. Il est probable que la consommation réelle soit révisée à environ 95 MT lorsque les chiffres définitifs seront compilés.

Si l’on exclut le chiffre de la consommation du premier trimestre de l’exercice 21 qui a été littéralement emporté par l’impact dévastateur de la catastrophe, on constate que de juillet 20 à mars 21, sur la période de neuf mois, la consommation totale d’acier dans le pays était de 81,2 MT contre 75,4 MT en neuf mois de FY20.

Cela montre que l’Inde a consommé 7,7% d’acier en plus, soit environ 57 000 tonnes de volume supplémentaire d’acier consommé au cours de la période.

Deux facteurs peuvent être identifiés pour en être responsables. Premièrement, les activités économiques ralentissaient à partir du deuxième trimestre de l’exercice 20, comme en témoigne la baisse de la croissance du PIB à chaque trimestre suivant, puis la progression dans la zone positive au troisième trimestre de l’exercice 21.

Deuxièmement, la demande refoulée au T4 de FY20 et Q1 de FY21 s’est exprimée à partir du T3 FY21 alors qu’une nouvelle demande a également fait surface en raison de la demande émergente du secteur automobile, rural et du logement et infra.

La formation brute de capital fixe (une approximation de l’investissement) en pourcentage du PIB (prix courants du marché) a légèrement augmenté, passant de 27,3% au T2 à 27,7% au T3. Cette tendance n’enlève cependant pas le fait qu’au cours de l’exercice 21, il y a eu une baisse de la FBCF. La dépense de consommation finale du gouvernement (GFCE) en pourcentage du PIB est passée de 11,6% en HI de FY20 à 12,8% en HI de FY21. Pour l’année entière également, le GFCE (à prix constants) en FY21 à 11,8 dépasse le chiffre de FY20 à 10,6%.

Le taux de croissance de la dépense de consommation finale privée (PFCE) a été modéré, cependant, au cours de chaque trimestre de l’exercice 21, il a maintenu une croissance plus élevée ainsi qu’une part du PIB plus élevée, bien que sur une base annuelle, la part de la PFCE en exercice 21 ait été inférieur à ce qu’il était en FY20 avec un PIB en baisse de 8,0%.

Ainsi, une dépense de consommation privée et gouvernementale soutenue a soutenu la demande croissante d’appareils de consommation, les ventes de voitures particulières, de 2 roues. L’augmentation de la demande rurale a entraîné une augmentation des ventes de tracteurs à la fois pour l’agriculture et le transport. L’investissement public en est venu à jouer son rôle positif dans la relance de l’économie à partir du troisième trimestre seulement et il est en phase avec une tendance similaire observée dans d’autres grandes économies également, mais le filet de sécurité sociale dans les pays avancés était beaucoup plus important que celui de l’Inde.

La production totale d’acier brut à 102,4 MT était inférieure de 6,1% par rapport à FY20. La part du secteur public (SAIL, RINL, VISL) reste la même à 19%. Alors que la production des petites et moyennes entreprises est inférieure de 7,9%, sa part dans la production totale d’acier brut a légèrement chuté de 37,3% en FY20 à 36,6% en FY21. La disponibilité insuffisante de minerai de fer à Odisha a limité la production des unités de PME dans la région orientale pendant quelques mois.

En outre, il y a eu une interruption temporaire de l’offre de main-d’œuvre en raison du problème des travailleurs migrants à la suite de la pandémie de Covid 19. La position des stocks de produits finis a donné un bien meilleur scénario pour l’année en cours. Alors que l’exercice 20 s’est terminé par une augmentation des stocks (du côté des grands producteurs) de 0,86 MT, il y a eu un épuisement des stocks de plus de 4,8 MT au cours de l’exercice 21. L’épuisement des stocks est un bon indicateur de l’amélioration du marché.

Les importations totales affectées par Covid en FY21 à 5,2 MT sont inférieures d’environ 28%. Les exportations d’acier de l’Inde à 17,8 MT sont un record après de nombreuses années et indiquent une augmentation de 59% par rapport à l’année dernière. On peut mentionner ici que 17,8 MT des exportations d’acier contiennent des exportations d’acier semi-fini de l’ordre d’environ 6,6 MT contre le volume de l’année dernière à 2,8 MT seulement. La Chine représente environ 50% des exportations de semi-finis de l’Inde et le solde des semi-finis est allé à l’Indonésie, aux Philippines, à la Thaïlande, au Népal et à d’autres.

Quelques changements positifs ont été observés dans le fonctionnement des aciéries en FY21. La présence physique des personnes occupant l’aciérie étant obligatoirement moindre avec la distanciation sociale, la poussée sur la numérisation des principales activités et le travail à domicile est devenue la pratique. Il a également permis à la direction des entreprises sidérurgiques de diviser les emplois qui peuvent être externalisés et ceux qui nécessitent un engagement direct des personnes et de réaliser ainsi un système de main-d’œuvre rentable.

La tendance à la hausse des prix de l’acier, dans laquelle les prix intérieurs sont inférieurs aux prix mondiaux, montre que la demande du marché est adéquate, à la fois sur le marché intérieur et sur le marché mondial, donnant ainsi de nombreuses opportunités aux acteurs sidérurgiques indiens de récolter des avantages en termes de réalisation, réduisant les dettes et planifier l’ajout de capacité spécifiquement pour les articles à valeur ajoutée pour faire de l’Inde Atma Nirbhar.

L’écrivain est l’ancien DG, Institute of Steel Development and Growth

(Les opinions exprimées sont personnelles)

