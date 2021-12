L’année dans les sondages · .

Il y a eu beaucoup de controverses au cours de la saison 2021 de Formule 1, qui a commencé bien avant le drame d’Abou Dhabi. De la pré-saison à cette finale controversée, les lecteurs de . ont eu leur mot à dire sur les plus grands sujets de discussion tout au long de l’année.

Les pronostics des coéquipiers

Avant la saison, Ricciardo devait battre facilement Norris. Au début de la saison 2021, nous vous avons demandé quels pilotes gagneraient dans les batailles avec leurs coéquipiers. Certains des résultats étaient relativement prévisibles – Lewis Hamilton et Max Verstappen n’ont jamais été sous la menace d’être dépassés par Valtteri Bottas et Sergio Perez.

Cependant, deux des sondages ont produit des surprises. Parmi les résultats les plus décisifs, 85% des personnes pensaient que le nouveau venu de McLaren, Daniel Ricciardo, battrait facilement son coéquipier relativement inexpérimenté Lando Norris, tandis que 86% ont fait pencher Charles Leclerc pour l’emporter sur la nouvelle signature de Ferrari, Carlos Sainz Jnr.

Mais dans le garage McLaren, Ricciardo a eu des difficultés, devant passer plus de la moitié de la saison à s’adapter à la MCL35M. Bien qu’il ait remporté la seule victoire de McLaren, c’est Norris qui l’a battu en qualifications, en courses, en nombre de podiums et en terminant avec 45 points d’avance au classement du championnat.

Chez Ferrari, Sainz a pu égaler et finalement battre Leclerc. Bien qu’il ne l’ait fait que lors de la course finale et de seulement cinq points et demi, Sainz a remporté quatre podiums contre celui de Leclerc et a été constamment compétitif avec lui tout au long de la saison, un élément clé pour que Ferrari s’empare de la troisième place des constructeurs contre L’ancienne équipe de Sainz.

Un sondage tout aussi décisif était que 80% des gens s’attendaient à ce que Fernando Alonso batte Esteban Ocon. Il l’a fait, cependant, les deux pilotes alpins ont terminé l’année à seulement sept points d’écart et consécutifs au classement.

La révolution des règles de la Formule 1

Un modèle de voiture F1 2022 a été présenté à SilverstoneAu Grand Prix de Grande-Bretagne, la F1 a présenté un exemple de ce à quoi pourraient ressembler les voitures, selon l’interprétation des règlements pour la saison prochaine. Nous avons demandé aux lecteurs s’ils pensaient que ce serait le changement dont la F1 avait besoin pour améliorer les courses et faciliter les dépassements.

Des ajustements aérodynamiques majeurs et une manière complètement différente de générer une force d’appui devraient aider les pilotes à se rapprocher, les voitures devant être légèrement plus lentes mais beaucoup moins affectées par l’air sale. En 2022, les voitures deviendront plus lourdes et, en raison de la nature restrictive des nouvelles réglementations (et du manque relatif de temps des équipes pour les réinterpréter de manière créative), pourraient bien se ressembler beaucoup plus qu’elles ne l’ont été.

Pourtant, 27% d’entre vous étaient fortement d’accord pour dire qu’ils amélioreraient la course et 51% légèrement d’accord, mettant 78% en faveur des changements après avoir vu le modèle.

Une conséquence des nouvelles règles peut être que la F1 n’a plus besoin de s’appuyer sur le système de réduction de traînée. La saison 2021 a marqué le 10e anniversaire de son introduction.

En avril, nous vous avons demandé si la F1 devait s’éloigner du DRS. Le verdict est clairement favorable : 66% d’entre vous sont tout à fait d’accord pour qu’il soit supprimé, et 16% sont légèrement d’accord pour qu’il le soit.

Fin 2021, la F1 a organisé 218 courses avec le DRS. Que les 18% d’entre vous qui étaient neutres ou favorables au maintien du DRS aient changé d’avis au cours de la saison 2021 est une question pour les commentaires.

Décisions des coéquipiers

Russell a obtenu le feu vert de Bottas de vous et de MercedesLors des vacances d’été de cette année, nous ne savions toujours pas qui serait le coéquipier de Hamilton chez Mercedes pour 2022. Lorsque nous vous avons interrogé, 83% ont dit que ce devrait être George Russell, seulement 11% tenant pour Valtteri Bottas et 5% pour un autre conducteur.

Finalement, Russell a été annoncé pour le rôle. Au moment du sondage, Russell n’avait pas encore terminé dans une position de marqueur de points pour Williams, bien que le mois suivant, il y parvienne, puis un premier podium (et il est vrai, inhabituel) pour l’équipe dans laquelle il a passé ses trois premières saisons. F1 avec.

Bottas est passé à Alfa Romeo, mais l’identité de son nouveau coéquipier est restée un mystère pendant un certain temps. Lorsque nous vous avons demandé qui l’équipe devrait choisir, l’éventuel champion de Formule 2 Oscar Piastri a placé Mick Schumacher parmi vos favoris, de 27% à 24%. Le chauffeur qui a finalement obtenu le contrat, Guanyu Zhou, n’a obtenu que 11% de votre soutien, moins que le chauffeur sortant Antonio Giovinazzi sur 14%.

La F1 aurait-elle dû attribuer des points en Belgique ?

Le Grand Prix de Belgique était officiellement la course de Formule 1 la plus courte de tous les temps et, sans surprise, a reçu les notes les plus basses de nos lecteurs. La course a été abandonnée après seulement trois tours derrière la voiture de sécurité, et les résultats ont décidé d’un seul tour de piste. Verstappen a remporté une victoire entièrement incontestée, Russell et Hamilton le rejoignant sur le podium.

La FIA a décidé d’attribuer des demi-points sur la base de ce nombre extrêmement limité de courses. Verstappen a donc récolté 12,5 points, Russell neuf et ainsi de suite jusqu’à Sainz (10e) avec un demi-point.

Nos lecteurs se sont massivement opposés à la décision d’attribuer des points pour la non-course. Plus des deux tiers – 67 % – étaient fortement en désaccord avec l’attribution des points, et 12 % étaient légèrement en désaccord.

Heureusement, parce que Verstappen a scellé le titre par plus de cinq points, il aurait été champion, que des points aient été attribués à Spa ou non. Mais après que le combat pour le titre se soit déroulé sur le fil, le résultat aurait pu s’avérer crucial.

Les plans de la F1 pour l’Amérique

Le Grand Prix des États-Unis a été un succès retentissant en 2021, Netflix étant largement crédité pour la popularité croissante du championnat aux États-Unis. Une deuxième course sur le nouvel autodrome international de Miami a été ajoutée au calendrier F1 2022.

Les rumeurs ont continué à abonder selon lesquelles un troisième événement américain suivrait. Est-ce quelque chose que nos lecteurs veulent voir ? Le verdict est mitigé, tendant vers le négatif. Plus d’un tiers – 35 % – n’était pas du tout d’accord, avec 57 % des votants dans l’ensemble contre l’idée. En comparaison, seuls 35% étaient en faveur d’un troisième tour américain.

Stewarding et course équitablement

Les lecteurs ont blâmé Hamilton pour l’accident qui a stoppé le GPU britannique. Le domaine de débat le plus controversé en 2021 concernait sans aucun doute la police du sport par les commissaires sportifs et le directeur de course. La cohérence a souvent été citée comme un sujet de préoccupation. Lorsque nous avons demandé fin novembre, avant les derniers moments décisifs du combat pour le titre, 64% d’entre vous étaient légèrement ou fortement d’accord pour que la F1 devrait avoir des commissaires permanents pour assurer une application moins variable des règles.

Mais lorsqu’il s’agissait des deux grosses collisions entre les prétendants au titre, les lecteurs de . avaient tendance à se rallier aux évaluations des commissaires. Après Silverstone, 60% d’entre vous pensaient que Hamilton était entièrement ou principalement responsable de la collision avec Verstappen, tandis que 61% ont déclaré que Verstappen était principalement à blâmer pour leur deuxième affrontement à Monza. Vous avez également pesé sur les rangées suivantes à Interlagos, où Verstappen a échappé à une enquête, à la surprise de beaucoup, son « test de freinage » de Djeddah que beaucoup ont estimé avoir reçu une sanction trop clémente et l’incident du premier tour à Abu Dhabi, au cours duquel plus de la moitié d’entre vous pensaient que Hamilton méritait une pénalité.

Mais la décision de loin la plus controversée de l’année a été, bien sûr, celle qui a jeté une ombre sur la conclusion du championnat. Le directeur de course FIA ​​F1 Michael Masi a-t-il géré correctement le redémarrage du dernier tour à Abu Dhabi en ne permettant qu’une partie du peloton de se défaire ? La grande majorité d’entre vous – 79 % – a dit non.

Rejoignez-nous pour plus de débats avec les lecteurs de . tout au long de la saison 2022 de F1. En attendant, n’oubliez pas de voter pour votre pilote de l’année avant d’annoncer les résultats en fin d’année.

