L’année de la clarté dans le différend frontalier entre l’Inde et la Chine

La zone d’intérêt chinois était limitée à Aksai Chin – du plateau de Depsang au nord-sud de Pangong Tso, et indiquait un désir apparent de ne pas être impliqué dans un conflit plus vaste.

Par le lieutenant-général Rakesh Sharma (retraité),

2020 était l’année du Gengzi en Chine selon le cycle de soixante ans du calendrier chinois. Les années Gengzi laissent présager un désastre et sont toujours calamiteuses dans les superstitions et l’imagination populaires chinoises. Dans les années précédentes de Gengzi, en 1840, la première guerre de l’opium a éclaté au début du « siècle d’humiliation » de la Chine, 1900 a apporté le soulèvement des Boxers et l’intervention militaire étrangère, 1960 a été le point culminant de la grande famine, qui a entraîné des dizaines de millions de morts de faim. Au cours de la dernière année de Gengzi, la Chine a exporté le COVID 19 qui a causé d’immenses ravages dans le monde entier, tout en réprimant les informations internes !

Encore une fois, en 2020, la Chine a déclaré que les montagnes du Pamir au Tadjikistan leur appartenaient historiquement, tout comme le mont Everest au Népal, l’île Okinotori la plus au sud du Japon et le sanctuaire de faune de Sakteng au Bhoutan ! En 2020, la Chine a montré sa vision expansionniste à l’Est du Ladakh ! Le Dragon était éveillé et cherchait vigoureusement à établir Pax Sinica !

Prenant beaucoup de recul, l’Inde et la Chine ont eu des pourparlers depuis 1981, des réunions de 1988 à 2005 des groupes de travail conjoints, 22 des entretiens des représentants spéciaux par la suite et en plus de nombreux sommets et visites aux niveaux politiques Apex. Les deux pays avaient également accepté des Mesures de Confiance (CBM), des protocoles fonctionnels et des exercices à la frontière avec des accords bilatéraux signés en 1993, 1996, 2005, 2012 et 2013. Dans un très grand nombre de face-à-face sur la Ligne de Contrôle Réel. (LAC), les protocoles avaient été suivis à la lettre, les troupes se sont désengagées et se sont déplacées vers leurs bases respectives. Il y a eu des incidents sporadiques de bagarres et de bagarres, les impasses de longue date en 2013, 2014 et 2017, qui ont ensuite été discutées lors des réunions du personnel frontalier et aux niveaux diplomatiques et résolues.

À l’improviste, en mai 2020, alors que la pandémie faisait rage, la Chine a tenté l’expansionnisme en plusieurs points à Aksai Chin dans l’est du Ladakh, après avoir évité deux divisions mécanisées et motorisées dans la région, une rareté en soi. Les retombées ont été l’incident du 15 juin 2020 à Galwan, au cours duquel 20 cœurs courageux indiens et soldats indéterminables de l’APL ont perdu la vie, ont démenti les attentes de la Chine d’une répétition du subterfuge réussi de la mer de Chine méridionale. Les incursions indiquent clairement la coercition et l’intimidation dans le cadre des ambitions géopolitiques chinoises.

La zone d’intérêt chinois était limitée à Aksai Chin – du plateau de Depsang au nord-sud de Pangong Tso, et indiquait un désir apparent de ne pas être impliqué dans un conflit plus vaste. Cependant, l’événementologie se résume à PLA ayant délibérément et de manière bien planifiée rompu la compréhension et le comportement systémiques basés sur divers accords, protocoles et normes. De toute évidence, la Chine a entrepris subrepticement les transgressions dans l’est du Ladakh, exactement comme elle avait occupé des îles, des hauts-fonds et des récifs en mer de Chine méridionale sans tirer un coup de feu, en essayant de réparer une nouvelle ligne. Les Chinois sont passés maîtres dans l’utilisation de l’ambiguïté stratégique pour conserver des politiques flexibles et se sont appuyés sur l’histoire de trois décennies de discussions, ce qui laisse supposer que l’Inde continuera à s’engager dans de longues et laborieuses négociations sans fin.

Il faut dire que malgré les pourparlers diplomatiques pendant trois décennies, il y avait souvent des allusions que tout n’était pas beau. En 1998, après la signature de deux accords majeurs, le ministre indien de la Défense avait qualifié la Chine de « menace potentielle numéro un ». Depuis 2009, avec une collusion complexe entre la Chine et le Pakistan, le spectre d’une menace sur deux fronts a été mis en évidence à plusieurs reprises par la hiérarchie militaire indienne. Pour le moins, dans cet environnement confus, il y avait un sentiment généralisé que bien que le LAC soit un concept défectueux et semble souvent insoluble, les discussions continues dans les forums multiples signifiaient l’improbabilité d’une escalade vers un conflit. La théorie de la menace chinoise n’a pas été mise en veilleuse, mais n’était évidemment pas au premier plan non plus !

Il est logique d’imaginer que les forces armées indiennes et le système politique ont été immensément surpris par les événements de mai et juin 2020. Par la suite, onze séries de pourparlers au niveau des commandants de corps et les discussions entre le ministre des Affaires étrangères et le ministre chinois des Affaires étrangères ont eu lieu.

Ce que l’APL n’avait probablement pas prévu, c’est la réponse robuste et forte des forces armées indiennes, sur l’établissement d’une confrontation oculaire à tous les endroits transgressés et la férocité et la ténacité des soldats indiens à Galwan le 15 juin 2020, sans même utiliser d’armes à feu. Dans une mobilisation exemplaire, l’armée et l’armée de l’air ont relevé le gant, ont amené une force puissante au Ladakh et ont accepté le défi. Les forces armées indiennes ont apprécié que l’APL réagirait avec véhémence, et ont pourtant occupé des zones au nord et au sud de Pangong Tso et sur Rezangla-Rechini sur la chaîne de Kailash. Même la probabilité d’une escalade n’a pas dissuadé les forces armées indiennes. Tout cela était entrepris tout en poursuivant de laborieuses négociations à Chushul-Moldo, pour obtenir un désengagement vérifiable, une désescalade et un retour au statu quo ante.

Par conséquent, dans une déclaration franche devant le Parlement les 15 et 17 septembre 2020, le Raksha Mantri (RM) avait déclaré qu’il n’y avait pas de délimitation ou de perception commune de la ligne de contrôle réel (LAC), et que la Chine était réticents à poursuivre l’exercice de clarification de BAC. Il est maintenant évident que les MDC et les protocoles plus anciens ont perdu leur utilité, et leur réitération peut être contre-productive. Des zones tampons avec moratoire des patrouilles, pour éviter l’escalade, des stands créés aux points de friction à Aksai Chin dans l’est du Ladakh et un désengagement sélectif et limité ont été convenus en février 2021. Il y a apparemment une permanence dans le positionnement des formations de réserve dans les zones proches des deux côtés de LAC, indicateur d’un scénario d’escalade.

Le pourquoi et le comment de l’agression chinoise au Ladakh oriental sont sans importance à ce stade. Que le PCC/APL ait décidé et atteint son état final politique et militaire est également de moindre importance, car aucun autre pas en avant n’est possible sans de nombreux échelons de l’échelle d’escalade.

Il est pertinent d’examiner les relations commerciales entre l’Inde et la Chine pendant cette période d’impasse du Ladakh oriental. Le commerce de janvier à décembre 2020 s’élevait à 77,67 milliards de dollars, la Chine ayant dépassé les États-Unis pour devenir le plus grand partenaire commercial de l’Inde en 2020. Selon le Global Times chinois, le commerce a encore augmenté de plus de 70 % en janvier et mai 2021 pour atteindre 48 milliards de dollars. En effet, une grande partie de l’augmentation des échanges était due à l’importation de matériel médical de Chine vers l’Inde pour lutter contre la deuxième vague de pandémie.

Il y a quelques années, le président Xi Jinping, se concentrant sur l’amitié et la coopération, avait envisagé que “les relations sino-indiennes sont entrées dans une nouvelle phase de développement sain et stable”. Xinhua, le service d’information officiel chinois, a cité le président Xi Jinping comme cherchant à « … se concentrer sur le bon ton, être ouvert et confiant, mais aussi modeste et humble, et s’efforcer de créer une image crédible, aimable et respectable de la Chine ». Un revirement majeur de l’attitude revancharde sera obligatoire pour faire un petit pas vers le fait d’être « aimable » !

Il peut y avoir des opinions qui reposent sur les relations économiques, comme panacée et probablement un pont futuriste entre l’Inde et la Chine. Cependant, à ce stade, un an après le début de l’agression chinoise dans l’est du Ladakh, il y a une transformation à 180 degrés dans l’ALC. À la mi-2021, il y avait une vision absolument claire d’une relation frontalière conflictuelle, qui, avant mai 2020, était marquée par une ambiguïté totale.

La méfiance est totale, on se rend compte que la Chine est un pays expansionniste par excellence, et les relations commerciales doivent être désagrégées dans la forme et le fond. Il a fallu trois décennies de négociations approfondies, mais un an d’agression, pour comprendre que la politique sous-jacente de la Chine reste loin d’être bénigne.

2020-21 est devenue l’année de la clarté pour l’Inde !

On dit en mandarin que ceux qui connaissent la tempête redoutent le calme qui la précède. C’est pourquoi le premier Fondamental du Général Funk, le Commandant Général de TRADOC aux États-Unis déclare à juste titre, « toujours vous protéger en premier ! »

(L’auteur est un ancien commandant du corps du feu et de la fureur au Ladakh et est actuellement membre émérite du Centre d’études sur la guerre terrestre. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. Il est disponible sur rakesharma15 @gmail(dot)com )

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.