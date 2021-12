l’année de max verstappen

30/12/2021 à 15h00 CET

.

La conquête du championnat du monde de Formule 1 par Max Verstappen n’a pas seulement signifié la première d’un Néerlandais dans l’histoire du championnat : elle a impliqué le changement de monarque dans la catégorie reine, dans laquelle le capitaine de Red Bull détrôné le septuple champion du monde anglais Lewis Hamilton (Mercedes), qui pointait vers un huitième titre sans précédent.

« Mad Max » a arraché le trône à Sir Lewis, nommée chevalier de la reine Elizabeth après avoir égalé l’année dernière les sept couronnes de l’Allemand Michael Schumacher et a été officiellement investie il y a deux semaines lors d’une cérémonie présidée par son héritier, le prince Charles.

Il l’a fait lors de la Coupe du monde la plus serrée, la plus excitante et la plus controversée de ces dernières années, qui n’a été résolue, littéralement, que dans le dernier tour de la dernière des 22 courses : à Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis.

La nouvelle idole néerlandaise, 24 ans, et l’excentrique et spectaculaire champion de Stevenage, 36 ansIls sont arrivés à égalité de points lors de la dernière course, à Yas Marina ; après que le championnat ait semblé presque aller en faveur du leader Red Bull à deux reprises – après les deux courses en Autriche et après celle au Mexique – et après que le capitaine Mercedes ait démontré non seulement son grand talent et son énorme voracité, mais son excessive capacité de résilience.

Mais un brillant Verstappen – qui à 18 ans est devenu le plus jeune à remporter une course, précisément en Espagne – a fait preuve de maîtrise, a su gérer la pression et a remporté le titre dans une saison au cours de laquelle il a signé la moitié des vingt victoires qui totalisent déjà en F1 .

Hamilton avait remporté, à Interlagos (Brésil) et chez les débutants Qatar et Arabie saoudite, les trois courses précédant la clôture ; et il a mis le feu à une Coupe du monde où de la fumée sortait aussi des bureaux : il y a eu des accidents à Silverstone (Angleterre) et à Monza (Italie) ; et de nouveaux incidents entre les deux prétendants, à Sao Paulo et à Djeddah arabe, qui ont aussi rendu très nettement amélioables les relations entre les dirigeants des deux équipes dominantes.

A Abu Dhabi, Verstappen est parti de la pole et Hamilton l’a dépassé sur la piste, dans une action controversée qui ne méritait pas d’enquête. Mais alors que l’Anglais menait la course non sans un certain confort, avec cinq tours à faire, l’accident canadien s’est produit. Nicolas Latifi (Williams) ce qui a fait entrer la voiture de sécurité sur la piste. La course a été relancée dans le dernier tour et Verstappen, qui avait chaussé un pneu neuf, est allé à la mort, a dépassé Hamilton et a remporté la course et le titre.La fin a de nouveau été extrêmement controversée. Mercedes – qui a remporté le championnat du monde des constructeurs pour la huitième fois consécutive – a présenté deux protestations contre ce qu’ils considéraient comme une action non réglementaire pendant la présence de la voiture de sécurité sur la piste, qui ont été rejetées ; et a annoncé un appel qu’il n’a pas déposé. Ni Hamilton ni les responsables de son équipe ne se sont présentés au Gala de la FIA (Fédération Internationale de l’Automobile), à ​​Paris, qui a décerné, entre autres, tous les champions du monde 2021. Et l’année se termine sur des rumeurs sur un éventuel départ à la retraite de la star britannique. , statistiquement le meilleur pilote de l’histoire, qui a élevé cette année à 103 ses propres records de tous les temps pour les pole positions et les victoires dans la catégorie reine du moteur.

L’espagnol était à nouveau fréquemment parlé dans la division des honneurs du sport automobile. Le Mexicain Sergio Pérez, 31 ans, qui a signé sa meilleure saison à ses débuts avec Red Bull et terminé quatrième du championnat, a été un acteur clé pour mettre son talent au profit de Verstappen. ‘Checo’ a porté à deux, en remportant en Azerbaïdjan, son palmarès en F1, dont il compte déjà 15 podiums, dont un cette année devant ses fans, à Mexico. Et l’Espagnol Carlos Sainz (Ferrari, 27 ans) et le double champion du monde Fernando Alonso (Alpine), qui a eu 40 ans lors de la saison de son retour en catégorie reine -après deux absents-, ils ont également brillé en 2021.

Carlos Sainz, qui a fait ses débuts avec l’équipe la plus récompensée de l’histoire, Il a bouclé sa meilleure saison, qu’il a terminée à Yas Marina après avoir terminé troisième d’une course qui l’a mené à la cinquième place finale du championnat – deux devant son coéquipier monégasque Charles Leclerc. Le talentueux pilote madrilène a signé quatre podiums cette saison et possède déjà six ‘boîtes’ depuis qu’il roule en F1.

Alonso, qui durant les deux saisons où il n’a pas couru dans la catégorie reine, il a remporté le Championnat du Monde d’Endurance (WEC) et, entre autres, les 24 Heures du Mans (France, deux fois) et les 24 Heures de Daytona (Floride, USA), il est revenu dans l’optique de se réadapter à une catégorie qui connaîtra un changement majeur de règlement l’année prochaine et qui, sur le papier, offrira de nouvelles possibilités de réussite.

Le double champion du monde asturien a bouclé la meilleure saison de sa carrière en F1 depuis 2014, sa dernière année chez Ferrari, avant d’effectuer son deuxième passage chez McLaren. Il est revenu sur le podium en terminant troisième à Losail (Qatar), sept ans après l’avoir atteint pour la dernière fois, en terminant deuxième, en rouge, en Hongrie. Et il a terminé dixième du Championnat du monde, une place devant son coéquipier français Esteban Ocon, qui a célébré la première victoire d’Alpine (l’ancienne Renault) sur le Hungaroring, grâce au magnifique travail de confinement que le génie asturien a fait depuis Hamilton dans cette course. . Il a été décerné par la FIA en tant que « Meilleure action de l’année » qui est sur le point de se clôturer.

Il y en a peu qui comparent Verstappen avec Alonso. Tous deux mettent fin, au même âge (24 ans) aux plus longs règnes en F1. Alonso – champion en 2005 et 2006, avec Renault – a détrôné le « Kaiser », vainqueur en 1994 et 1995 avec Benetton et qui a enchaîné cinq Coupes du monde entre 2001 et 2004, avec Ferrari. Verstappen a pris le trône de Hamilton, qui a été couronné pour la première fois en 2008 avec McLaren; et qu’il a remporté les six autres (2014-15 et 2017-20) avec Mercedes.