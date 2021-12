L’année de Pinturault, Vlhova… et Eguibar

29/12/2021 à 18h50 CET

Le français Alexis Pinturault remporte enfin la Coupe du monde de ski alpin, compétition qui a été marquée pour la première fois de l’histoire par un Slovaque, Petra vlhova, en 2021 ; année au cours de laquelle le Le plus grand succès de l’Espagne dans les sports d’hiver a été le titre de champion du monde de snowboard boardercross que le Gipuzkoan a remporté à Idre Fjäll (Suède) Lucas Eguibar.

Pinturault, qui un an auparavant avait raté sa première occasion claire de remporter le grand Globe de cristal et, de cette manière, réussir dans l’histoire de la compétition de régularité l’Autrichien Marcel Hirscher, qui a pris sa retraite après avoir porté à huit (consécutifs) son record record de victoires mondiales à la Coupe du monde, n’a pas échoué cette fois. A 30 ans et après avoir capté six petites balles (dont quatre combinées, discipline dans laquelle il a remporté l’or mondial en 2019), il a célébré son plus grand succès dans cette compétition, dans laquelle il compte 34 victoires et dans laquelle il est devenu le Premier Français à l’avoir remporté depuis la dernière victoire de Luc Alphand il y a 24 ans, en 1997.

Vlhova, 26 ans, championne du monde en 2019 de géant et que la saison précédente avait remporté le Petit Slalom et les Ballons Parallèles, a répété un trophée dans cette dernière discipline et est devenu le premier Slovaque à remporter le général de la Coupe du monde. L’avant-dernier week-end de novembre, Vlhova a remporté les deux courses de slalom disputées à Levi (Finlande) et, avec la victoire ce mercredi à celle de Lienz (Autriche), a porté son ratio de victoires dans cette compétition à 23 ; Quoi L’Américaine Mikaela Shiffrin aspire à gagner pour la quatrième fois cette saison, qui, malgré avoir terminé l’année avec un positif au coronavirus, revient au sommet -après deux saisons marquées par la mort de son père, Jeff, et une blessure au dos- et mène un tournoi dans lequel il compte déjà 72 succès.

Ces déboires n’ont pas empêché le super-champion de Vail (Colorado), qui, à 26 ans, a déjà tout gagné en ski alpin depuis longtemps, d’être à nouveau l’un des grands protagonistes du Cortina d’Ampezzo World. Championnats (Italie), dans lesquels il a remporté quatre médailles : une d’or (en combiné) -avec laquelle il a porté à six son palmarès de titres mondiaux-, une d’argent (géant) et deux de bronze (‘super’ et slalom).

A Cortina, a brillé la Suissesse Lara Gut, vainqueur de la Coupe du monde en 2016 et deuxième du général de 2021, qui traverse une deuxième jeunesse sportive avec 30 ans de main de l’entraîneur espagnol José Luis Alejo, avec qui elle visera. encore élevé aux Jeux de Pékin, en février prochain. Dans les Dolomites, Lara a remporté l’or en géant et supergéant ; et capturé le bronze en déclin.

Katharina Liensberger, avec deux médailles d’or (en slalom et en parallèle) et une médaille de bronze (en géant) a été un autre des principaux contributeurs à un nouveau succès de l’Autriche au tableau des médailles d’une Coupe du monde ; Dans laquelle, chez les hommes, les plus médaillés ont été son compatriote Vincent Kriechmayr (relégué et supergéant) et le Français Mathieu Faivre (géant et parallèle), qui ont reparti de Cortina avec deux médailles d’or chacun. Pinturault a remporté l’argent en combiné et le bronze en « super ».

En Coupe du monde, emmenés par Shiffrin (absent lors des deux derniers tests de l’année, à Lienz en Autriche, en raison d’un positif au covid-19) et le Suisse Marco Odermatt -24 ans, deuxième du dernier général-, devant le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, vainqueur ce mercredi de la supergéante de Bormio (Italie), l’Espagne est revenue au score dans une épreuve masculine : 35 ans après Luis Fernández Ochoa, petit frère du Paquito des immortels, l’a fait pour la dernière fois ‘et Blanca.

Il l’a fait, deux fois de suite, Quim Salarich, qui aura 28 ans le deuxième jour de 2022. Le Barcelonais, olympien à PyeongChang 2018 (Corée du Sud), mais -curieusement- membre de l’équipe Alpine B de ‘Spainsnow’, a répété le 22 décembre dans le slalom de Madonna di Campiglio (Italie) la quinzième place obtenue dix jours auparavant à Val d’Isère (France).

Salarich sera l’un des principaux atouts de la neige espagnole, en un peu plus d’un mois, aux Jeux de Pékin. Où l’Espagne jouera ses principaux tours en snowboard : grâce à une autre Barcelonaise, Château de Queralt, qui en Chine sera olympique pour la cinquième fois et visera à nouveau très haut dans le « halfpipe » ; et surtout grâce au basque Lucas Eguibar.

Queralt, né il y a 32 ans à Sabadell et d’argent à Kreischberg (Autriche) en 2015, a décroché le bronze aux Coupes du monde d’Aspen (Colorado, USA) le 13 mars ; dans une épreuve que l’Américaine Chloe Kim – actuelle championne olympique de la discipline – a remportée devant sa compatriote Maddie Mastro.

‘Luki’, né il y a 27 ans à San Sebastián et vainqueur de la campagne de Coupe du monde 2014-15 -compétition dans laquelle il compte quatre victoires-, avait déjà décroché deux médailles d’argent (individuelles et par équipes) en Coupes du monde. Sierra Nevada (Grenade ) de 2017. Deux ans plus tard, il était resté à la toujours désagréable quatrième place dans celles de Solitude (Utah, USA). Mais la troisième fois, c’était le charme et le 11 février, à Idre Fjäll (Suède), le coureur basque était sacré champion du monde.

Eguibar, qui avait terminé troisième le 18 décembre à l’épreuve de la Coupe du monde à Cervinia (Italie), a relégué l’Autrichien Alessandro Hämmerle à la deuxième place de la finale de la Coupe du monde, que le Canadien Eliot Grondin a terminé troisième.

Hämmerle, l’actuel leader, a remporté la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive en 2021 ; une compétition qui a marqué chez les filles – également pour la troisième fois, mais pas de suite – la Tchèque Eva Samkova, médaille d’or olympique à Sochi’14 (Russie) et de bronze aux Jeux de PyeongChang, quatre ans plus tard.