«L’année dernière, l’ouverture de compte par les femmes a été multipliée par 5»: Ravi Kumar, co-fondateur et PDG d’Upstox | ENTREVUE

CRISIL Ratings prévoit que si le secteur du courtage connaîtra une croissance nette positive au cours de l’exercice 22, il est probable qu’elle sera atténuée car les ajouts de comptes ne seraient pas aussi élevés que ceux de l’exercice 21. Quel serait l’impact du ralentissement des ajouts de comptes sur votre entreprise?

Nous croyons que l’élan que l’industrie a gagné l’année dernière se poursuivra bien au cours de cette année. Statistiquement parlant, le nombre d’ajouts de comptes démat est en augmentation constante. Chez Upstox, nous avons constaté une forte augmentation des ouvertures de compte, augmentant notre part de marché de plus de deux fois par rapport à il y a un an. Simultanément, un nombre croissant de participants diversifient leur portefeuille d’investissement au-delà des instruments financiers traditionnels, en particulier dans des instruments fondés sur des actions. Bien que l’augmentation des ouvertures de comptes dématérialisés ne soit qu’une partie de notre plan d’expansion, nous nous concentrons également sur la croissance grâce à de nouvelles offres de produits et services.

Dans quelle direction les marchés se dirigent-ils? Quelles sont vos préoccupations par rapport au marché actuel et quels types de rendements sont attendus des marchés?

La deuxième vague de Covid-19 à propagation rapide en Inde ainsi que les problèmes d’approvisionnement en vaccins ont provoqué la volatilité des marchés depuis un certain temps maintenant. Il existe de nombreux déclencheurs importants qui influencent actuellement le sentiment des investisseurs, qui sont susceptibles d’avoir un impact sur les marchés indiens.

Y a-t-il d’autres décisions stratégiques qu’Upstox prendrait probablement?

Chez Upstox, notre vision est de rendre l’investissement simple, abordable et accessible aux personnes de tous horizons, et nous sommes sur la bonne voie pour y parvenir. Alors que nous comptons actuellement plus de trois millions de clients, notre clientèle a augmenté de trois à quatre fois au cours des trois dernières années. Nous espérons poursuivre cette croissance dans l’année à venir. Nous visons à avoir plus de 300 millions de clients au cours des cinq prochaines années.

Pouvez-vous nous donner des détails sur la clientèle et les domaines de croissance?

Nous sommes maintenant à 3 millions de clients. Plus de 60% de nos clients sont nouveaux sur le marché, tandis que plus de 75% de la clientèle existante a moins de 35 ans. Nous avons multiplié par cinq l’ouverture de compte des femmes en 2020 par rapport à 2019. En fait, plus de 30% d’entre elles sont des femmes au foyer. Actuellement, plus de 70% de la clientèle totale d’Upstox appartient aux régions Tier-II et Tier-III. Nous pensons que l’Inde profonde mènera la croissance à l’avenir.

Comment vous différenciez-vous des autres acteurs du courtage en ligne sur le marché?

Notre plus gros USP est que nous sommes une entreprise à la pointe de la technologie qui offre des services financiers à ses clients. Nos plateformes offrent une expérience utilisateur meilleure et plus intuitive. Nous examinons de près les commentaires de nos clients, ce qui nous aide à faire des innovations centrées sur le client. De l’analyse du marché à la visualisation des graphiques et au placement des transactions, tout peut être fait en quelques clics sur un téléphone mobile. Cela facilite le trading pour les nouveaux participants au marché. Nous avons lancé Upstox Pro Web 3.0, qui dispose d’une interface utilisateur améliorée pour une meilleure expérience de trading.

Quelles sont les principales tendances que vous avez observées en ce qui concerne vos nouveaux investisseurs?

Les clients exploitent vigoureusement le potentiel des smartphones et échangent de plus en plus via des applications mobiles. Plus de 85% des clients d’Upstox effectuent leurs transactions quotidiennes sur les téléphones mobiles. La croissance des commandes d’investissement en actions a été multipliée par 1,5 en mars 2021 par rapport à avril 2020. De plus, nous avons observé qu’un grand nombre de particuliers recherchent des sources de revenus supplémentaires au-delà des instruments traditionnels. Par conséquent, il y a une augmentation du nombre d’investisseurs de détail en Inde.

Actuellement, plus de 70% de la clientèle totale d’Upstox appartient aux villes de niveau II et III, et nous sommes impatients d’explorer le marché inexploité dans les mois à venir.

