L’année des récompenses pour Alexia et le Barça féminin

29/11/2021

Le à 21:49 CET

Il n’y a pas si longtemps Penser qu’un footballeur espagnol allait remporter le Ballon d’Or sonnait comme une utopie. Le football féminin se développait dans notre pays, mais personne ne pouvait imaginer que les résultats viendraient si tôt.

En effet, il y a tout juste un an, après la chute du Barça par le minimum en demi-finale de Ligue des champions contre Wolfsburg -l’année précédente les Catalans venaient de perdre leur première finale européenne contre l’Olympique Lyon-, une conversation sur Twitter dans laquelle Alexia elle-même ironise sur son absence des listes.

En attendant une nomination sûrement pas 😂 – Alexia Putellas (@alexiaputellas) 25 novembre 2020

Certains footballeurs espagnols ont commencé à apparaître – comme Sandra Paños ou Jenni Hermoso – parmi les nominés, mais il semblait loin du fait que l’un d’entre eux pourrait être parmi les favoris. Seulement avec le travail et l’ambition d’un groupe comme le Barça, personnalisé dans la figure d’Alexia, Ils ont abattu des obstacles à grande vitesse jusqu’à ce qu’ils atteignent l’élite européenne.. Et avec cette croissance, les succès continentaux – 2021 seront l’année des premiers triplés de la Liga, de la Copa de la Reina et des Champions – qui ajoutent désormais les footballeurs Blaugrana aux principales récompenses mondiales.

Route vers un « journaliste » historique

Nommée meilleure footballeuse européenne par l’UEFA et il y a quelques jours meilleure footballeuse du monde par l’IFFHS, Alexia est devenue la première footballeuse espagnole à remporter le Ballon d’Or, le troisième de l’histoire après Ada Hegerberg (2018) et Megan Rapinoe (2019). Un prix qui peut aussi être le prélude à ‘The Best’ qui sera remis en janvier prochain lors d’un gala virtuel organisé par la FIFA. Même Mollet’s est nominé pour le ‘Globe Soccer’ qui sera livré à Dubaï à la fin de l’année. Cinq récompenses individuelles qui ne changeront pas la façon d’être ni ne diminueront l’ambition d’une Alexia qui en veut encore plus. Et avec lui, un Barça qui se voit comme son emblème et son capitaine reçoit une récompense individuelle mais qui est en réalité plus collective que jamais.

Sans aller plus loin, Lieke Martens a remporté il y a quelques jours le ‘Golden Player’ du meilleur joueur du monde par le journal ‘Tuttosport’. Et avant, l’UEFA reconnaissait ses coéquipiers Sandra Paños, Irene Paredes et Jenni Hermoso comme les meilleures d’Europe dans leurs positions. Et, en plus d’Alexia et Jenni, Aitana Bonmatí et Caroline Graham Hansen font également partie des finalistes de ‘The Best’.

Une année de récompenses qui, comme Alexia elle-même l’a assuré à de nombreuses reprises – la dernière dans une interview avec Vicente del Bosque dans ‘El País’ – devrait être teintée par le Barça, quel qu’en soit le nom : « Nous sommes cinq de la même équipe et il y en aurait un de plus qui a également fait une belle saison. C’est très agréable qu’une œuvre soit reconnue, de pouvoir la partager et que chacun la ressente comme la sienne. Ce que j’ai clair, c’est que le prix doit être remporté par quelqu’un de Barcelone« . Dit et fait.