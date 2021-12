L’année des sprints, ‘le spectacle’

Le début de 2021 a apporté des changements au sommet de la structure de gestion de la Formule 1 avec la nomination de Stefano Domenicali en tant que président et chef de la direction du détenteur des droits commerciaux de la F1, la véritable saison de course se terminant par un bang de proportions sismiques lorsque le sport a couronné Max Verstappen comme son premier champion du monde des pilotes non Mercedes depuis 2013.

À l’époque, c’était le pilote Red Bull Sebastian Vettel, donc la société de boissons met fin à sept ans de domination des pilotes Mercedes.

Presque ignoré dans tout ce drame, une semaine après cette victoire la plus controversée, Jean Todt a démissionné de la présidence de la FIA, ayant atteint à la fois la limite de trois mandats et l’âge maximum autorisé (75 ans) lors de sa réélection, la place du Français prise par les Émirats Mohammed Ben Sulayem – de manière significative, le premier non-européen à occuper le plus haut poste de l’automobile mondiale depuis la formation de la fédération en 1904.

Au cours de ce processus, la composition du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA a subi des changements radicaux : l’Allemagne, la France et l’Italie ont perdu des sièges que leurs délégués croyaient plus sûrs que le dispositif du halo, avec Fabiana Ecclestone, épouse de l’ancien tsar de F1 Bernie, remportant l’un des les places. Bien que le mot officiel soit que le nonagénaire n’aura pas son mot à dire dans le WMSC, l’argent intelligent dit qu’il sera influent…

La nomination de Domenicali avait bien sûr été raflée par . en septembre 2020 et sa date de début était attendue avec impatience, non pas parce que le titulaire Chase Carey avait fait un mauvais travail – bien au contraire, en fait – mais simplement parce qu’après que l’Américain avait apporté la stabilité à le sport après des années de pillage des profits par l’ancien détenteur des droits commerciaux, CVC Capital Partners, il était temps pour le sport de passer à la vitesse supérieure.

La FIA commence 2022 avec un nouveau présidentCarey avait insufflé la stabilité en présentant un accord Concorde totalement remanié – un accord qui a nivelé les terrains de jeu financiers, sportifs et réglementaires de la F1 – aux équipes sur une base « à prendre ou à laisser ». Il y a eu, bien sûr, un recul – pas de façon inattendue de la part de Mercedes F1, qui voulait que les choses se déroulent sur un an – mais Carey a tenu bon, et l’engagement a été signé par toutes les parties en août 2020, à compter du 1er janvier 2021.

Simultanément, la FIA a introduit un plafond budgétaire officiel de 145 millions de dollars, réduit de 5 millions de dollars par an en 2022/3 et devant être révisé par la suite, ce qui a porté un triple coup dur aux grandes équipes : non seulement elles auraient besoin de licencier du personnel et de réduire ressources, mais faites-le tout en pilotant des voitures 2021 – bien que des versions modifiées des conceptions de l’année précédente – tout en développant simultanément des voitures 2022 conformément aux réglementations de la «nouvelle ère» de la F1.

Une année charnière approche : la vieille formule (huit ans) s’en va, une « nouvelle ère » tant vantée arrive, qui promet une action accrue sur la bonne voie à moindre coût. Initialement prévu pour 2021, il a été retardé d’un an en raison du Covid. Ironiquement, la bataille en piste était si serrée qu’elle a produit les premiers points à égalité avant la finale depuis 1974, et après sept ans d’hégémonie de Mercedes, certains se sont demandé si la nouvelle réglementation était en fait nécessaire après tout.

Le revers de la médaille est que l’élaboration de réglementations entièrement nouvelles prend au moins deux ans – la période minimale prescrite si l’équilibre des performances entre les automobiles est fortement impacté – et en 2019, personne n’avait prévu que 2021 offrirait la saison la plus spectaculaire depuis trois décennies. Comment Domenicali voit-il la situation ?

« Le règlement 2022 fournira un additif crucial pour le championnat », a-t-il déclaré à . à Abu Dhabi. « Alors que 2021 a été incroyable, nous avons toujours des voitures qui ne peuvent pas se suivre de près [due to current aerodynamics]. Le nouveau règlement a été retardé d’un an, mais il est conçu pour améliorer la course.

La saison 2021 a également vu la fin du caoutchouc de 13 pouces de la F1, la dimension prescrite par le sport depuis 1985, remplacé par des pneus de 18 pouces à profil plus bas. Leur performance finale est ouverte étant donné qu’aucune comparaison directe n’est possible simplement parce qu’ils ont été testés sur des «mules», le langage F1 pour les voitures d’essai émasculées. Pirelli est optimiste, ils seront plus performants dans toutes les conditions tout en étant plus pertinents sur la route malgré l’ajout de 14 kg au poids total de la voiture – une tendance indésirable.

Alors que les structures de prix révisées de la F1 – qui traitent toutes les équipes de la même manière, à l’exception des trois meilleures primes de performance et d’une allocation historique (réduite) à Ferrari – mettront au moins trois ans pour nettoyer complètement le système malgré les dispositions du plafond budgétaire, il y avait effets immédiats, notamment que Mercedes, Red Bull et Ferrari ont admis avoir réduit le nombre de mises à niveau au fil de la saison.

Cependant, le système de gouvernance révisé, qui accordait à toutes les équipes des voix égales – à l’exception du fait que Ferrari a conservé son veto, bien que sous une forme diluée – a permis à la FIA d’accélérer les changements de règles, et ainsi les règlements sur les arrêts aux stands et les dispositions « flexi-wing » ont été « clarifiés » , pour lequel lire « considérablement resserré » au cours de la saison plutôt que d’être retardé pour la nouvelle année. En effet, les pouvoirs des grandes équipes ont été rognés.

Cela dit, un point faible de 2021 est que la F1 n’a pas commencé sa réécriture prévue de la réglementation de la F1, après avoir promis de rationaliser les dispositions pour éliminer les clauses contradictoires – en particulier celles contenues dans la réglementation sportive. Bien qu’une telle refonte ne puisse pas être achevée en un an – certainement pas si elle est approchée avec diligence – plus le retard est long, plus grandes sont les chances que le fiasco d’Abou Dhabi se répète.

Fonctionnalité : Quelles scènes de Drive to Survive ont déclenché l’accusation de falsification de Verstappen ?En termes simples, il y a eu trop d’incohérences au cours de l’année pour que même le fan le plus ardent ne se demande pas si Liberty Media, en tant que société mère de F1, détenteur ultime des droits commerciaux, et Netflix, producteur de la série à succès Drive to Survive, avaient détourné le contrôle réglementaire du sport. Non sans justification, https://www.racefans.net/2021/10/21/verstappen-refuses-to-participate-in-fake-drive-to-survive-netflix-series/.

Un autre point faible aux yeux de beaucoup – mais pas pour les promoteurs ou les diffuseurs – était l’émergence des qualifications de sprint. Les sprints sont là pour rester – six sont prévus pour la saison 2022 de F1 – bien que le concept global évolue constamment alors que Liberty Media, la FIA et les chefs d’équipe élaborent une meilleure solution pour https://www.racefans.net/2021/10 /04/f1-a-seulement-travaillé-sur-une-chose-sur-la-qualification-sprint-il-en-veut-plus/.

Au fur et à mesure que la saison avançait, les combats de chats considérables et les querelles continues entre Mercedes et Red Bull se sont intensifiées comme prévu au cours d’un championnat aussi serré que celui qui vient de s’écouler. On sentait la main calme et froide de Domenicali, qui avait l’avantage d’avoir déjà été «l’un d’eux» pendant son mandat Ferrari, travaillant dans les coulisses chaque fois que des flammes de dissidence menaçaient d’engloutir le sport.

« Stefano est charmant, il est italien, il est sympathique, mais ne vous y trompez pas », a déclaré le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, lorsque . lui a demandé d’évaluer la première année de mandat de Domenicali. «Sous ce charmant gars sympathique, il y a une immense quantité de dynamisme et de ténacité, et cela a été bon pour nous tous.

Analyse : la F1 n’a trouvé qu’une chose concernant les qualifications au sprint : elle en veut plus« Il a réussi à faire avancer les choses, il connaît tous les personnages. Il y a de nouvelles courses à venir, de nouvelles offres télévisées à venir, des courses de sprint, des partenariats en bord de piste. Il a pris le relais de [Carey], et il sprinte avec. Jeu de mots sans doute pas prévu.

Le directeur de l’équipe Aston Martin, Otmar Szafnauer, a également apprécié les réalisations de Domenicali la première année, son moment marquant étant l’USGP à guichets fermés cette année. L’ex-cadre de Ford USA a souri en se rappelant les demandes incessantes d’associés de Detroit désespérés pour des billets.

« Vous pouvez attribuer certaines de ces choses à Netflix », dit-il, « mais Stefano prend cela et en fait ce que nous devons faire. Il a trouvé des opportunités de développer et d’exploiter les autres et fait un excellent travail.

Ceci est confirmé par le cours de l’action F1 : le jour où Domenicali a glissé pour la première fois ses pieds sous le bureau F1, il était évalué à 40,74 $ ; comme cela est écrit 51 semaines plus tard, FWONK se négocie à un niveau record de 62,60 $. Ainsi, il s’est apprécié de plus de 50% en un an malgré les effets de Covid qui a vu un tour annulé du calendrier, de cette finale controversée et de la collecte de rumeurs selon lesquelles Lewis Hamilton pourrait ne pas revenir.

Début juillet, nous avons indiqué que Valtteri Bottas se dirigeait vers Alfa Romeo – à beaucoup d’incrédulité, y compris de la part du cadre supérieur de l’équipe Pascal Picci, qui est ensuite parti en colère – et que George Russell était un shoo-in pour le siège.

De manière significative, la prolongation du contrat de Hamilton a été signée ce week-end, avant qu’il ne soit connu que Bottas, qu’il a salué comme «le meilleur coéquipier que j’aie jamais eu», devait quitter Mercedes. Cela, plutôt que les retombées d’Abou Dhabi, pourrait-il être la véritable raison de ses doutes actuels, d’autant plus que Hamilton a par la suite admis ne pas avoir de veto sur qui pourrait être son coéquipier ?

Caractéristique : Comment le débutant le plus vert de la F1 a défié ses sceptiques et est devenu son coureur le plus expérimentéIl n’y avait aucun doute, cependant, que Kimi Raikkonen tirerait sa révérence cette année, étant devenu le pilote automobile le moins expérimenté de F1 – avec 23 départs en monoplace sur son CV – et le laissant avec le plus grand nombre de départs en F1 – un record de 349, bien qu’un décompte susceptible d’être battu par Fernando Alonso. Curieusement, tous deux ont fait leurs débuts en Australie en 2001, tous deux sont champions du monde et tous deux ont pris des congés sabbatiques au cours desquels ils ont couru ailleurs.

Au cours du week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne, nous avons révélé que la F1 était en pourparlers avec le Qatar pour une course, avec un accord à plus long terme sur la table bien que la péninsule du Golfe soit absente en 2022 en raison de conflits avec son calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA. La course s’est déroulée en novembre – quatre mois entre le début des pourparlers et le début de la course, c’est sûrement un record.

Le Qatar détient également une participation de 17 % dans le groupe Volkswagen, qui envisage une entrée en F1 via l’une ou les deux de ses marques Audi et Porsche. La semaine dernière, nous avons révélé l’existence d’une lettre du PDG d’Audi Markus Duesmann à la FIA et à la F1 indiquant qu’une décision serait prise début 2022.

L’une des conditions préalables fixées par le groupe VW pour entrer en F1 était que le MGU-H – une technologie extrêmement complexe et incroyablement chère qui est de moins en moins pertinente pour les constructeurs de voitures de route – soit mis au rebut afin de réduire les coûts d’entrée et de compétition. en tant que fournisseur de moteurs. Cela a été convenu lors de la dernière réunion WMSC complète de l’année, alors voyons maintenant de quel côté VW saute.

L’année dernière, Honda a choisi de sortir du sport et son timing s’est avéré, comme d’habitude, impeccable. Après avoir remporté son premier championnat du monde en 21 ans, l’entreprise qui prétendait aimer la course ne peut plus tirer parti du titre de Verstappen.

Caractéristique : Honda a-t-il choisi le mauvais moment pour se retirer de la F1 ?Honda quitte-t-il vraiment la F1, ou ne le fait-il que de nom ? . comprend que Honda continuera à fournir des moteurs sans marque de sa base Sakura au Japon à Red Bull Racing et à l’équipe sœur AlphaTauri jusqu’à la fin de 2025 (pour un prix gonflé) – ce qui sera, cependant, moins cher que Red Bull Powertrains se prépare pour la fabrication et reconstruction de groupes électrogènes, dont des installations existent au Japon.

Enfin, en 2021, la F1 a fait ses adieux à deux personnages emblématiques, l’ex-président controversé et énigmatique de la FIA Max Mosley et l’arch-coureur Frank Williams, anobli pour services rendus à la course automobile malgré les difficultés qu’il a endurées tout au long. Les deux ont façonné la F1, bien que de manière très différente, et il ne fait aucun doute que la F1 serait un endroit totalement différent sans leurs implication respectives. Williams, en particulier, nous manque cruellement.

Au cours de 2021, la F1 a offert un plus grand spectacle qu’elle n’en avait le droit en raison des perturbations omniprésentes de Covid, tandis que des changements aux plus hauts échelons du sport ont mis fin à une saison mêlant drame politique, action en piste et intrigue sportive à la perfection au cours d’une saison. qui a vu deux protagonistes – un vétéran chevronné dans la meilleure voiture contre un homme à venir ayant reçu un premier coup dans une voiture de pointe – à égalité de points sur les points avant la finale.

En conséquence – et malgré le résultat final – toutes les mesures clés de la F1 se sont dirigées dans la bonne direction sur la plupart des principaux marchés, en particulier aux États-Unis et en Asie. Le championnat 2022 aura du mal à surpasser la saison qui vient de s’écouler, mais c’est un problème permanent avec les classiques inattendus. Il y a un an, qui aurait pu prévoir comment se déroulerait 2021 ?

La saison prochaine aura du mal à égaler 2021, sans parler de la battre ; si c’est le cas, ne pariez pas contre FWONK atteignant 100 $.

