L’année du réveil devient l’année de la survie

Il doit y avoir bientôt des dépenses big-bang pour stimuler l’économie et aussi des mesures de bien-être.

Avec les trois quarts du pays soumis à des couvre-feux et des verrouillages partiels – y compris des États grands et prospères comme le Maharashtra et le Karnataka – la croissance à deux chiffres de l’exercice 22 est désormais hors de portée. En effet, à ce stade, étant donné le peu de visibilité sur la date à laquelle les restrictions seront levées, même un nombre élevé à un chiffre semble hors de portée; ce qui promettait d’être l’année du renouveau se révèle être une année de survie alors que le pays se bat contre une deuxième vague féroce et vit dans la peur d’une troisième.

Pratiquement tous les indicateurs font clignoter un signal de détresse: les immatriculations d’automobiles sont au plus bas depuis neuf mois, la production d’usine est stable depuis six mois maintenant, les ventes de propriétés résidentielles ont fortement ralenti et l’indice de reprise d’activité de Nomura est à des niveaux observés pour la dernière fois au milieu. Juin 2020, après s’être complètement rétabli en février 2021. C’est malgré tout le battage médiatique suscité par la demande refoulée. Les usines n’ont peut-être pas complètement fermé leurs portes, mais les opérations ont été entravées; par exemple, plusieurs constructeurs automobiles ont temporairement réduit leur production jusqu’à ce que la situation s’améliore.

En septembre, l’ambiance pourrait changer. À mesure que la saison des fêtes s’installe, le sentiment pourrait s’améliorer. Mais, ce n’est que si la redoutable troisième vague nous échappe, une bonne partie de la population a été inoculée et nous ne sommes pas encore à la recherche de vaccins. Si cette fois-ci, ce sont les membres des ménages les plus aisés qui ont contracté l’infection, plutôt que les habitants d’un Dharavi, le nombre de ceux qui sont gravement malades, n’est heureusement pas très élevé.

Ainsi, même si l’humeur n’est peut-être pas aussi optimiste, une partie de l’épargne forcée – et des revenus actuels – sera utilisée à mesure que les fêtes et les mariages arrivent. Après tout, de larges pans de l’économie continuent de faire des bien et qui continuent à embaucher; les services informatiques, les services financiers et le commerce électronique, par exemple.

En fait, l’ensemble du secteur public – une partie importante de l’économie – a été pratiquement indemne en termes d’emplois et de revenus. De plus, le secteur des entreprises du pays – les plus grandes sociétés cotées – génère d’importants bénéfices et le secteur des exportations se porte étonnamment bien. Les dépenses de ces secteurs devraient stimuler la demande de consommation; Cependant, comme les économistes l’ont souligné, alors que l’économie est sur un terrain plus ferme qu’elle ne l’était l’année dernière à la même époque puisqu’il n’y a pas de verrouillage total à l’échelle du pays, il est peu probable qu’il y ait une quelconque demande refoulée comme nous l’avons vu. en 2020.

Malheureusement, en ce qui concerne les revenus et les moyens de subsistance, ce sont les ménages à faible revenu qui vont encore une fois supporter le poids du ralentissement. La dichotomie que nous avons constatée lors de la reprise, après la première vague, est susceptible de s’exacerber cette fois-ci car plusieurs grands secteurs orientés services – commerce de détail, hôtellerie, restauration, aviation, transport, M&E – mettront un certain temps à se redresser. Le chômage atteint des sommets à 8,7%, le chômage dans les zones urbaines poussant à 12%, le plus élevé depuis dix mois; Le CMIE estime que 10 millions d’emplois salariés ont été perdus et qu’une bonne partie des travailleurs sont restés dans les villages, ce qui signifie que beaucoup d’autres vivent désormais de l’économie rurale.

La bonne nouvelle, si l’on peut l’appeler ainsi, est que la Banque de réserve de l’Inde (RBI) a autorisé les banques à restructurer les comptes de petits emprunteurs, avec des expositions allant jusqu’à Rs 25 crore; même si la moitié des prêts sont refondus, cela leur apporterait un certain soulagement. Cependant, la deuxième vague s’étirant plus longtemps que prévu, il pourrait y avoir une détérioration de la qualité des actifs, ce qui pousserait les prêteurs à devenir encore plus réticents au risque. Retenir le crédit aux emprunteurs dont la solvabilité n’est peut-être pas si mauvaise, mais qui sont temporairement en difficulté, à un moment où ils ont du mal à se remettre sur les rails, peut s’avérer désastreux.

Si les banques veulent simplement investir dans des cochettes plutôt que de prêter – ce qu’elles ont fait tout au long de l’exercice 21 -, le gouvernement doit trouver un moyen de faire fonctionner les dépôts de détail. Il vaut mieux que le gouvernement exploite l’épargne au détail – par le biais d’entités publiques ou de SPV spécialement créés – et dépense sur des projets afin de créer des emplois. De plus, le gouvernement devrait augmenter les taux d’imposition des sociétés; la rentabilité du secteur organisé est en plein essor, car ils enlèvent des parts aux petits acteurs, comme en témoignent les solides recouvrements de la TPS. Les bénéfices nets pour un échantillon de 358 entreprises (à l’exclusion des banques et des services financiers) ont bondi de 140% en glissement annuel pour les trois mois à mars à Rs 94 000 crore; le PBT est Rs 1,27 crore lakh.

Un supplément de 10% ne les tuera pas, mais va chercher au gouvernement des ressources supplémentaires qui peuvent être utilisées soit pour les capex, soit pour des programmes comme MGNREGS ou même pour la santé publique. Il doit y avoir des dépenses big-bang bientôt pour stimuler l’économie et aussi des mesures de bien-être.

Le gouvernement doit être conscient que les opportunités pour les moins privilégiés seront moindres car la croissance potentielle de l’Inde reste à un niveau insignifiant de 6% au cours des prochaines années. Il n’y a guère de fierté à être la nation à la croissance la plus rapide au monde si les inégalités s’accroissent aussi et que les établissements de santé s’effondrent; c’est une honte nationale.

