L’année en recherche 2021 de Google montre à quel point le « Squid Game » a été populaire cette année

À la fin de l’année, Google a publié son année en recherche pour 2021. Google fournit normalement cette liste comme un instantané des recherches tendances tout au long de l’année, bien qu’elles ne représentent pas nécessairement les principales recherches. Google dit que les données sont utilisées pour identifier « les sujets qui ont connu d’énormes pics en 2021, ce qui signifie qu’ils sont uniques à cette année par rapport à l’année dernière ».

Alors que « NBA » était le terme de recherche le plus tendance aux États-Unis, il n’est pas surprenant de voir certains des autres résultats figurer sur la liste. Cela inclut l’émission à succès Netflix Squid Game et l’action AMC, qui a gagné en popularité grâce à Reddit plus tôt cette année.

NBA DMX Gabby Petito Kyle Rittenhouse Brian Laundrie Mega Millions AMC Stock Stimulus Check Georgia Sénat Race Squid Game

Jeux

Semblable à l’année 2020 en recherche, Among Us a réussi à prendre la première place dans les recherches de jeux tendance. Resident Evil Village était un autre jeu populaire, ce qui n’est pas surprenant compte tenu de ses critiques spectaculaires. Pokémon Unite était un autre jeu populaire lancé cette année sur les meilleurs téléphones Android.

Parmi nous Battlefield 2042 Resident Evil Village Valheim Forza Horizon 5 Madden NFL 22 Outriders Pokémon Unite Biomutant Friday Night Funkin’

Mèmes

Avec des mèmes de plus en plus populaires, il n’est pas surprenant que Google garde un œil sur leurs tendances. La recherche de mèmes la plus tendance était les mitaines Bernie Sanders. Squid Game a également réussi à faire la liste et plusieurs autres listes d’ailleurs, des recettes tendance aux coiffures.

Bernie Sanders Mitaines Hamster Thé tordu Calmar Jeu Sheesh Drapeau rouge Tamponnez-moi Offre d’échange Famille Vin Diesel Canal de Suez

Ces résultats sont spécifiques aux États-Unis et plusieurs autres catégories sont répertoriées. Et avec des vaccins disponibles dans de nombreux pays du monde, de nombreuses recherches locales impliquaient également de trouver des endroits pour obtenir des vaccins. Cela dit, Google a également répertorié les recherches mondiales les plus en vogue pour pas moins de 70 pays, que vous pouvez consulter sur sa page Year in Search 2021.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.