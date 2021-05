L’année gratuite d’Apple Arcade est le dernier avantage du plan illimité Verizon

Verizon a inclus Apple Music sans frais avec ses plans illimités pendant un certain temps et aujourd’hui, l’opérateur ajoute le service de jeu d’Apple comme dernier avantage gratuit. Selon le plan, Apple Arcade sera gratuit pendant 6 à 12 mois.

Verizon a inclus une variété de modules complémentaires gratuits pour ses plans illimités modernes au cours des deux dernières années, comme Disney +, Hulu, Apple Music, etc.

Maintenant, Verizon ajoute 6 à 12 mois gratuits d’Apple Arcade ou de Google Play Pass (valeur de 30 $ à 60 $). La nouvelle offre intervient alors qu’Apple offre normalement un essai gratuit de 3 mois pour son service de jeu à tout nouveau client.

Verizon a détaillé les nouvelles dans un communiqué de presse ce matin avec l’avantage disponible pour les clients nouveaux et existants:

Verizon offre déjà le meilleur rapport qualité-prix en matière de divertissement, et il s’est encore amélioré avec une nouvelle offre incroyable qui garantira de renforcer votre bibliothèque de jeux mobiles avec des centaines de nouveaux titres. À partir du 25 mai, les clients nouveaux et existants bénéficieront de six mois d’Apple Arcade ou de Google Play Pass, (valeur de 4,99 $ / mois) avec un forfait illimité ou 12 mois avec nous avec les forfaits «Play More» ou «Get More».

Le plan Obtenez plus illimité comprend le plus d’avantages (et est le plus cher), notamment Disney +, Hulu, ESPN +, Apple Music, découverte pendant 12 mois, 50% de réduction sur les forfaits d’appareils connectés et maintenant 12 mois d’Apple Arcade.

Le plan illimité Play More comprend Disney +, Hulu, ESPN +, Apple Music pendant 6 mois, découverte pendant 12 mois et 12 mois d’Apple Arcade.

Les autres plans illimités offrent des avantages plus limités et ajoutent maintenant 6 mois gratuits d’Apple Arcade. Voici les petits détails du nouvel avantage:

12 mois ou 6 mois Apple Arcade sur nous nécessite l’activation de la ligne sur certains forfaits illimités (doit s’inscrire avec Verizon avant le 8.19.21). Doit être âgé d’au moins 18 ans. Après la fin de la période promotionnelle respective de 12 mois ou 6 mois, l’abonnement sera renouvelé automatiquement à 4,99 $ + taxes / mois, sauf si vous annulez. Une offre par compte Verizon éligible. Des conditions supplémentaires s’appliquent.

Notamment, Apple Arcade a connu une mise à jour majeure en avril avec plus de 30 nouveaux titres, y compris iOS classique et des succès traditionnels, des jeux sur console, etc.

Pendant ce temps, dans un autre effort pour attirer les clients, Verizon a ramené son programme pour donner jusqu’à 1000 $ de valeur d’échange pour les iPhones cassés.

