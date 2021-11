L’année inoubliable de Buddy Holly et des grillons se poursuit

mon pote houx était le toast des charts au cours des derniers mois de 1957. Son premier smash avec les Crickets, « That’ll Be The Day », a dominé les best-sellers américains en septembre. C’était juste la fin d’un règne de trois semaines au Royaume-Uni lorsque le suivi du groupe, « Oh mec! » a frappé le compte à rebours américain – quand Holly était également une grande nouvelle à part entière avec un troisième hit, « Peggy Sue ». Tous trois sont devenus des classiques du rock’n’roll.

Holly a co-écrit « That’ll Be The Day » avec son camarade des Crickets Jerry Allison et le producteur du groupe, Norman Petty. Mais pour « Oh, Boy! », Petty a regardé au-delà de leur propre matériel pour une chanson qu’il avait composée avec Bill Tilghman et Sonny West. Un autre rock’n’roller texan, West avait sorti la première version de la chanson, mais elle n’a pas réussi à captiver l’imagination du public.

Tant de chansons à succès

La version des Crickets a été publiée par Brunswick en tant que moitié d’un autre single définitif de l’époque, soutenu par « Not Fade Away ». La chanson est entrée dans le Top 100 Sides de Billboard (l’un de ses prédécesseurs du Hot 100) pour la semaine du 25 novembre 1957 au n°89. Pendant ce temps, « Peggy Sue » grimpait 35-27 et « That’ll Be The Day » était toujours dans le Top 40, plongeant 25-32. « Not Fade Away » deviendra un classique à part entière, repris en 1964 par les pierres qui roulent.

Dans le même numéro de Billboard, le magazine a rapporté que « Oh, Boy ! Il a atteint un sommet n ° 10 dans le Top 100 Sides et a depuis inspiré des versions de couverture. Bobby Vee l’a enregistré en 1963, suivi par Jackie DeShannon, les Everly Brothers et bien d’autres. En mai 1975, le groupe de pop anglais Mud s’est hissé au sommet des charts britanniques.

