«L’année la plus inhabituelle et la plus difficile de ma vie»: les luttes personnelles et pandémiques mises à part, Bill Gates est plein d’espoir

Toujours optimiste, même Bill Gates a été mis au défi par tout ce que 2021 lui a lancé.

Dans un nouvel article de fin d’année sur son blog GatesNotes mardi, le cofondateur de Microsoft commence par dire que lorsque lui et Paul Allen ont lancé leur entreprise de logiciels, la situation actuelle n’était pas exactement leur temps d’écran. vision.

« Comme beaucoup de gens, il y a eu des jours entiers cette année où la seule interaction humaine que j’ai eue était à travers un écran », a écrit Gates à propos de son propre isolement social et de sa vie en ligne. « Le résultat a été l’année la plus inhabituelle et la plus difficile de ma vie. »

Mais aussi étrange et désorientant que l’expérience ait été, Gates a déclaré que l’année « était un rappel que notre monde est plus connecté que jamais » et a montré « à quel point quelque chose qui se passe à l’autre bout du monde pourrait vous affecter à la maison ».

Dans le long article, Gates aborde tout, des luttes personnelles de sa famille à la pandémie de COVID-19 et à son emprise continue sur les pays et les communautés du monde entier.

Alors qu’il a dit qu’il préférerait écrire sur les choses sur lesquelles il travaille, Gates a reconnu qu’un sujet plus proche de chez lui est un sujet qui intéresse les gens : son divorce avec Melinda French Gates, annoncé en mai.

« Melinda et moi continuons à gérer notre fondation ensemble et avons trouvé un bon nouveau rythme de travail, mais je ne peux pas nier que cela a été une année de grande tristesse personnelle pour moi », a déclaré Gates. « S’adapter au changement n’est jamais facile, quel qu’il soit. J’ai été impressionné par la résilience de mes proches, en particulier mes enfants, en cette période difficile. »

Gates a ensuite souligné quatre domaines clés qui préoccupent le milliardaire philanthrope à l’approche de 2022. Et il a conclu, comme toujours, avec ses raisons d’être optimiste pour l’avenir.

Progrès vers la fin de la pandémie

Un panneau sur l’Interstate 5 près de Seattle pendant la pandémie de COVID-19. (Photo .)

En raison des défis liés à la vaccination et à des variantes telles que Delta et Omicron, Gates a déclaré que nous n’étions pas aussi proches de la fin de la pandémie qu’il l’avait espéré.

« J’ai sous-estimé à quel point il serait difficile de convaincre les gens de se faire vacciner et de continuer à utiliser des masques », a-t-il écrit. Mais il espère que la fin est en vue et que la phase aiguë se terminera quelque temps en 2022.

En évaluant tout ce qui s’est mal passé, Gates est encouragé par les progrès remarquables réalisés sur les vaccins ; interventions non pharmaceutiques; et l’impact que les individus peuvent avoir.

Il a qualifié la thérapeutique de « sac mélangé » et a déclaré que le domaine qu’il considère comme la plus grande déception est l’iniquité de l’allocation des vaccins.

Inquiétude face à la baisse de confiance dans les institutions

« D’après ce que j’ai vu au cours des deux dernières années, je suis plus inquiet que jamais de la capacité des gouvernements à faire de grandes choses », a déclaré Gates.

Alors qu’il a déclaré que la tendance à la baisse de la confiance dans le gouvernement n’avait pas commencé en 2020, la pandémie l’a aggravé, citant une polarisation accrue comme un moteur important, en particulier aux États-Unis

« Il y a de nombreuses raisons à cette fracture croissante, y compris un cycle d’information de 24 heures, un climat politique qui récompense la génération de gros titres sur un débat de fond et la montée des médias sociaux », a déclaré Gates. « Je suis particulièrement intéressé à comprendre ce dernier, car c’est le plus technologiquement axé sur la technologie. »

Il a ajouté qu’il pense que les gouvernements doivent réglementer ce pour quoi vous pouvez et ne pouvez pas utiliser les médias sociaux.

Ce que nous pouvons apprendre de la conversation sur le climat

Gates a été encouragé par l’enthousiasme et l’engagement intense lors de la récente conférence sur le climat COP26 à Glasgow, en Écosse, où il a vu l’accent mis sur l’innovation.

« Il est désormais largement admis que l’innovation doit être au premier plan de tout plan visant à atteindre zéro émission d’ici 2050 », a-t-il écrit. « Le secteur privé joue un rôle central et nécessaire aux côtés des gouvernements et des organisations à but non lucratif. »

Aperçu de notre avenir plus numérisé

Facture virtuelle : Gates sur un moniteur à Seattle lors d’une discussion virtuelle dans le cadre du sommet . 2020. (Photo .)

« Les deux dernières années ont conduit à des progrès monumentaux dans la façon dont nous utilisons la technologie, accélérant des changements qui auraient pris des années – sinon une décennie ou plus – sinon », a déclaré Gates à propos de la numérisation induite par la pandémie.

Le changement le plus important concerne le travail de bureau et la façon dont les entreprises penseront à la productivité et à la présence sur le lieu de travail. Gates a déclaré qu’il était enthousiasmé par la façon dont les entreprises et les travailleurs abordent le travail à distance et hybride et quel type de flexibilité prendra racine.

L’une de ses prédictions pour la technologie sur le lieu de travail, en particulier en ce qui concerne les réunions virtuelles, sera de s’éloigner des grilles d’images de caméra 2D – que Gates appelle un look «Hollywood Squares» – au métaverse et à un espace 3D avec des avatars numériques.

Les outils numériques continueront également d’améliorer l’éducation et les soins de santé, a-t-il écrit.

Raisons d’être optimistes en 2022

La pandémie de COVID-19 aurait pu être évitée, mais le monde n’a pas pris les mesures nécessaires ni investi dans les bons systèmes et outils, a déclaré Gates. Mais la bonne nouvelle, estime-t-il, est « que le monde n’a plus besoin d’être persuadé qu’il est important d’arrêter une pandémie ».

Il prédit que le monde verra un large soutien aux efforts de préparation à une pandémie et ce sera son propre objectif en 2022.

Gates a également coché une liste de contrôle d’autres domaines qui le rendent optimiste, tels que les essais cliniques pour un nouveau produit préventif prometteur du VIH appelé islatravir; progrès sur le diagnostic d’Alzheimer; et les innovations en matière d’énergie propre.

Il a conclu en disant qu’il pense que 2022 « sera une année où beaucoup d’entre nous s’installeront enfin dans une nouvelle normalité post-pandémique ».