L’année maudite de Serge Ibaka

Cela aurait dû être l’année d’Ibaka, une saison favorable, d’aspirations maximales et dans une situation enviable. Mais cela s’est terminé en cauchemar pour le centre espagnol d’origine congolaise. Une fermeture consommée par l’opération qu’il a subie jeudi pour des problèmes de dos persistants qui l’avaient laissé en dehors de la rotation des Clippers : s’il jouait, il le faisait absolument réduit par la douleur. Donc il ne jouait pas. Sa présence aux Jeux olympiques avec l’Espagne était pratiquement déjà exclue, puisque la salle d’opération semblait obligatoire dès qu’il avait dégagé la margarita quant à ses options pour aider son équipe dans ces éliminatoires. Enfin, nul.

Ibaka termine la saison avec seulement 18 minutes au total en séries éliminatoires, réparties sur deux matchs contre les Mavericks, au premier tour, dans lequel il a laissé un signe absolument visible de sa condition physique précaire (il a en moyenne 5 points et 2 rebonds). Il a commencé le cours en tant que starter, a ainsi joué 39 matchs et Il est tombé le 15 mars, touché au dos. Bien que sa mésaventure n’ait pas été décrite comme grave à l’époque, les semaines d’absence se sont accumulées et se sont accumulées jusqu’à ce qu’il atteigne deux mois. Il est revenu pour les deux derniers matchs de saison régulière et les deux séries éliminatoires mentionnées. Et c’est fini.

Leurs moyennes saisonnières ont été les suivantes : 23,3 minutes (le plus bas depuis qu’il était rookie), 11,1 points (le plus bas depuis 2012), 6,7 rebonds et 1,1 contre. À 31 ans, qui aura 32 ans au début de la saison prochaine, il dispose d’une option de joueur de 9,7 millions de dollars qu’il ne serait pas du tout étrange d’exécuter. Cela garantirait un bon contrat et la possibilité de jouer un an à un bon niveau (et sain) pour signer à l’été 2022 un dernier grand (ou très bon, du moins) contrat. L’agence gratuite n’ouvrira pas avant le 6 août et ses conceptions sont toujours difficiles à prévoir. Kawhi Leonard, un ami d’Ibaka, signera théoriquement un nouveau contrat avec les Clippers. Mais sa situation, si elle change, serait une autre variable qui pourrait affecter la future NBA d’Ibaka. Que se passe-t-il, en premier lieu, pour récupérer.

Le cours est d’autant plus frustrant qu’Ibaka était une cible privilégiée sur le marché de la pré-saison. En l’absence de grands agents libres sur le marché, sa fermeture avec les Raptors était stratégique. Son profil, relancé comme un intérieur moderne sous le commandement de Nick Nurse et avec le pedigree déjà d’un champion des Raptors (2019), était inestimable, l’un de ces mouvements qui peuvent renforcer de manière décisive une liste à la recherche de compléments optimaux (et pour le prix adéquat) pour ses étoiles. Il y avait trois intervenants : les Nets, de son ex-coéquipier Kevin Durant (plus tard un autre qui a joué avec lui, James Harden arriverait), les Lakers (dans une moindre mesure) et les Clippers. Il a opté pour les Angelenos : deux ans et 19 millions, option joueur en deuxième et une possibilité sportive fantastique après avoir fait la moyenne la saison dernière, avec les Raptors, plus de 15 points par match avec un très précieux 38,5% en triples.

Ibaka était un geste clé pour les Clippers, échaudés après leur catastrophe de bulle, où les Nuggets se sont ralliés 3-1 au deuxième tour. Sans marcher encore sur une finale de conférence dans toute son histoire, une autre déception était intolérable à LA et elle a changé de cap. Non seulement Doc Rivers est sorti et Ty Lue est venu sur le banc, mais ils ont opté pour une équipe théoriquement moins profonde et avec moins de lustre mais avec plus de force compétitive. Ibaka était Le nouveau garde du corps de Kawhi et Paul George, l’intérieur polyvalent et agile qu’elle donnerait la consistance intérieure qui manquait à la Floride sans avoir recours à des quintettes trop volumineuses ; et il a ajouté un bon tireur pour profiter de l’attention que les deux stars s’accaparent. Compétitivité, muscle et profil précis pour un rôle dont les Clippers avaient désespérément besoin. L’occasion était parfaite et Ibaka a dû marquer (dans sa zone d’influence) des écarts, un plus indéniable, en playoffs. Mais cela ne pouvait pas être.

Si les choses tournent mal, les Clippers auront des ennuis s’ils veulent changer radicalement. A la espera de lo que haga Kawhi, del que se cree que no saldrá del equipo y se comprometerá a largo plazo como hizo Paul George antes del inicio de temporada (cuatro años extra y otros 190 millones), Ibaka podría optar por aceptar los 9 ,5 millones de player option y también se dio mucho dinero a Marcus Morris (15,6 millones la próxima campaña, más de 33 las dos siguientes) y Luke Kennard (12,7 la próxima, más de 28 garantizados las dos siguientes) mientras Quoi Deux joueurs très importants dans la rotation des playoffs seront libérés : Reggie Jackson et Nico Batum.