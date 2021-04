Apple TV + a annoncé son intention d’adapter le livre acclamé par la critique de David Hepworth, Never a Dull Moment: 1971 The Year That Rock Exploded, en une nouvelle série documentaire en huit parties.

1971: L’année où la musique a tout changé, combinera des images d’archives avec de nouvelles interviews pour explorer l’impact explosif du rock’n’roll et du R&B pendant cette période de division politique.

La série, qui arrive le 21 mai, provient d’une équipe de réalisateurs qui comprend des chiffres de documentaires comme Amy, Sortez par la boutique de cadeaux et Senna. 1971 se concentrera sur de nombreux chefs-d’œuvre de cette année, à partir de le Who’s Qui est à côté de Marvin Gaye Que se passe-t-il. Il met également fortement l’accent sur le climat sociopolitique qui a rendu une grande partie de cette musique vitale et durable.

Asif Kapadia est le directeur de la série de l’émission et assume le rôle de producteur exécutif avec James Gay-Rees, David Joseph et Adam Barker d’Universal Music Group.

Gay-Rees déclare: «Lorsque nous nous sommes engagés pour la première fois avec David Hepworth, qui a écrit le livre, je me souviens d’être assis dans une pièce avec lui alors qu’il me donnait le contexte de ce qui se passait socialement et politiquement cette année-là, à côté des albums qui sortaient. an. Et, comme beaucoup de gens, je suis un grand fan de certains des artistes que nous présentons dans la série. Mais c’était un moment un peu à couper le souffle, car la liste semblait ne jamais se terminer, et je ne pouvais pas croire que tous ces disques soient sortis de cette année-là. Je veux dire, certains de ces mois sont à eux seuls en quelque sorte des moments emblématiques de la musique.

Les histoires musicales couvertes dans la série vont de Le concert pour le Bangladesh aux moments clés pour des stars comme Aretha Franklin, qui a fait figurer sa musique de l’époque dans une mini-série récente.

1971 élargira son champ d’action pour inclure des artistes qui ont trouvé une plus grande célébrité ou un impact plus tard, mais qui ont vécu des moments profondément marquants au cours de cette année, à partir de Elton John (qui a été interviewé pour la série) à David Bowie, qui peut être entendu au générique d’ouverture en disant: «Nous étions en train de créer le 21e siècle en 1971.»

