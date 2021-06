“L’année prochaine attend avec impatience”

in

09/06/2021 à 19:02 CEST

Alexia Putellas, Le milieu de terrain international de Barcelone, a déclaré ce mercredi que le match amical contre la Belgique sera “agréable à regarder et à jouer” et a admis que tout le travail qu’ils font actuellement vise un 2022 qui se présente “avec beaucoup d’enthousiasme” pour l’Eurocup.

Alexia, international à 85 reprises avec l’équipe nationale espagnole, a assuré que le double match amical à Alcorcón contre la Belgique et le Danemark est “important”.

“Tout match international, si vous n’êtes pas à cent pour cent, peut poser problème. Dans tous les matchs, il y a de bons joueurs et je pense que ce sera agréable à regarder, à jouer et à concourir”, a déclaré le joueur du Barça lors d’une conférence de presse.

Le joueur de Barcelone est l’un des vétérans de l’équipe espagnole, une équipe qui s’est rajeunie dans cet appel avec la présence de les milieux de terrain Anna Torrodà (Valence) et Rosa Márquez (Betis) et les attaquantes Claudia Pina (Séville) et Amaiur Sarriegi (Real Sociedad), qui n’ont pas encore fait leurs débuts, ou l’attaquante Athenea Del Castillo (Deportivo Abanca), qui n’a disputé qu’un seul match avec l’équipe senior.

“Je ne suis personne pour donner des conseils mais j’espère que les nouveaux apprécieront et essaieront d’apprendre ce que font les vétérans. Nous venons pour gagner et ils font partie de l’équipe même s’ils sont jeunes”, a déclaré Alexia, qui a donné son point de vue. sur l’une des jeunes footballeuses espagnoles les plus prometteuses, Claudia Pina.

“On connaît Claudia. Elle a eu des minutes en Première, elle a beaucoup de talent et ça dépend d’elle qu’elle puisse faire la différence. Elle le fera si elle veut”, a déclaré Alexia, qui a déjà commencé à regarder avec ambition jusqu’en 2022.

“L’année prochaine est très excitée. Nous avons le Championnat d’Europe avec l’équipe nationale et, à part cela, l’objectif est de répéter les succès au niveau des clubs”, a-t-il conclu.