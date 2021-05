L’année prochaine, nous ne serons pas autorisés à assister à des conférences, mais nous pouvons aller en boîte ⋆ .

Depuis l’annonce que le gouvernement prévoyait de mettre fin à la distanciation sociale à la fin du mois de juin, j’étais tellement excité pour une dernière année vaguement normale à l’université. Après avoir connu deux années de perturbations importantes, c’était une lumière au bout du tunnel et j’avais hâte de rattraper toutes les nuits perdues à cause de la pandémie. Mais hier, j’ai reçu un e-mail me disant que je n’aurai probablement pas de conférences en personne en septembre – deux mois et demi après la réouverture prévue des clubs.

C’est une honte que nous puissions aller en boîte, mais ne pouvons pas assister à des conférences en personne l’année prochaine, et je ne comprends pas pourquoi cela se produit.

Je suis venu à l’université pour obtenir un diplôme de bonne qualité, pas seulement pour sortir tous les soirs

Contrairement à la croyance populaire, les étudiants vont en fait à l’université pour obtenir un diplôme – pas seulement pour faire la fête ou aller en boîte. Je n’ai pas déraciné ma vie à Londres pour voyager à 400 miles juste pour m’amuser. J’aimerais bien obtenir ce morceau de papier à la fin de mes quatre années à Édimbourg, merci beaucoup. Et Dieu nous en garde, j’apprécie vraiment mon diplôme et j’avais hâte de participer à une conférence en personne pour apprendre des choses.

Je trouve scandaleux qu’en septembre, je puisse danser dans une pièce remplie d’étrangers, mais le lendemain, sortez du lit et je dois me connecter à Zoom uni pour m’asseoir en regardant une voix sans visage parler sur des diapositives PowerPoint. Il est incroyablement déroutant qu’une foule de centaines de personnes sur une piste de danse de club soit considérée comme «sûre», mais vous mettez exactement la même foule dans une salle de conférence et elles sont soudainement «dangereuses».

Zoom uni est épuisant mentalement, physiquement et émotionnellement

L’année dernière, je n’avais que cinq heures de temps de contact en personne et maintenant j’en ai marre. Presque tous mes derniers séminaires et tutoriels étaient sur Zoom et la grande majorité des conférences n’ont pas été livrées en direct.

L’université en ligne est épuisant et je ne connais pas un seul étudiant qui ne termine pas cette année avec un sentiment d’épuisement incroyable. J’en ai marre de regarder mon propre visage lors des appels Teams et il me manque désespérément les cafés après la conférence avec mes camarades de cours qui ont valu la peine de se rendre à ces 9 heures.

La joie a été à plusieurs reprises aspirée hors de l’université et l’espoir de l’année prochaine était tout ce qui me faisait passer. Zoom uni est incroyablement épuisant et nécessite infiniment plus d’énergie pour faire la même quantité de travail ou pour obtenir les mêmes notes que l’uni en personne. Franchement, je ne suis pas sûr à 100 p. 100 que je – ou la plupart des étudiants – puisse en faire une autre année.

Unis devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour redonner vie à l’université à l’automne

Des États-Unis comme Édimbourg, Leeds, Cardiff et Nottingham, qui annoncent le non-retour des conférences en personne, savent à quel point nous en avons assez – le vice-président d’Édimbourg a même noté son attention aux commentaires des étudiants dans son e-mail disant que les conférences en ligne étaient là pour rester. Alors, pourquoi ne font-ils pas tout ce qui est en leur pouvoir pour nous ramener dans les amphithéâtres? Ces unités ne doivent-elles pas au moins essayer de revenir à l’enseignement en personne?

Eh bien, les unis doivent se pencher sur la manière dont la normalité est atteinte ailleurs. Le mois dernier, 3000 personnes se sont rendues dans une rave d’entrepôt organisée par le gouvernement à Liverpool. Pendant ce temps, à quelques kilomètres seulement, Liverpool Uni a annoncé que les conférences seraient toujours principalement en ligne. Mais comment une rave peut-elle se dérouler sans qu’une conférence dans la même ville ne le puisse? La réponse est des tests de masse. Les unis pourraient sûrement organiser quelque chose de similaire pour permettre des conférences d’un dixième de la taille peut-être?

Eh bien, ils ont déjà montré qu’ils le pouvaient s’ils le voulaient. Si les États-Unis et le gouvernement étaient prêts à tout mettre en œuvre dans un exercice de tests de masse «de style militaire» pour vous ramener à la maison pour Noël, alors pourquoi ne peuvent-ils pas faire exactement la même chose pour vous amener dans les amphithéâtres?

Il est tout à fait possible qu’une combinaison de vaccins et de tests signifie que la vie sera presque complètement revenue à la normale d’ici septembre. Si les unis regardent cela – et comment cela se passe ailleurs – et haussent simplement les épaules, ils laissent tomber leurs étudiants. Nous méritons mieux qu’une autre année de conférences en ligne.

