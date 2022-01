L’année qui a promu Ayuso et qui a terni le leadership de Casado

02/01/2022 à 08:42 CET

Paloma Esteban

Isabel Díaz Ayuso a commencé 2021 avec plusieurs fronts ouverts. Le plus notoire, outre la crise du coronavirus, était Filomena. Les chutes de neige qui ont piégé la Communauté de Madrid pendant de nombreux jours et que l’opposition a utilisé pour remettre en cause la véritable capacité de gestion du PP. Cependant, le maire de la capitale, José Luis Martínez-Almeida, a fini par voter plus de loi que le président régional, qui a également réussi à éviter un à un les reproches à son administration avec l’aval qui compte le plus en politique : le soutien massif des électeurs le 4 mai dernier.

Au premier trimestre de l’année, le véritable tournant est arrivé, comme ils le reconnaissent dans leur environnement le plus proche, main dans la main avec une motion de censure insoupçonnée à Murcie. L’effet domino qui a fait avancer les élections madrilènes a donné le vertige à Ayuso, la transformant en un phénomène de masse cela l’a non seulement fait toucher la majorité absolue et avoir pizzas et portions d’œufs cassés avec votre nom dans toute la région, mais l’a consolidé en tant que chiffre politique internationalement reconnue avec une présence dans les classements de grande influence.

Au sein du PP, il s’est imposé comme le nouveau vers lâche, l’un des leaders avec plus de poids et qui trop souvent éclipse la figure du leader lui-même. Ayuso est venu à la candidature de la communauté en 2019 étant un parfait inconnu de la main de Pablo Casado. Ils ont tous les deux estimé que le pari était trop risqué et qu’une victoire serait formidable pour eux.

Deux ans et demi plus tard le leadership du leader madrilène est incontestable et, bien qu’il ait publiquement précisé que « son seul but est Madrid & rdquor ;, il apparaît déjà comme principal rival interne du président du PP. Non pas à cause de son ambition nationale, mais à cause d’une projection, recherchée et spontanée à parts égales, qui la place comme chef de l’opposition contre Pedro Sanchez.

La stratégie de santé Le madrilène, confronté du premier jour à celui du ministère de la Santé, est devenu la marque de fabrique de toutes ses politiques. Il a probablement culminé lorsqu’en octobre 2020 le gouvernement a décrété un état d’alerte spécifique pour Madrid après qu’Ayuso ait refusé de fermer le périmètre de la région. Ses principaux collaborateurs ont toujours indiqué ce jalon comme un avant et un après, qui n’ont pas tardé à porter leurs fruits. Des mois auparavant, les décisions d’Ayuso avaient été remises en cause en interne et en externe et, souvent, d’autres présidents autonomes du PP lui ont tourné le dos. Il n’a pas non plus ressenti le soutien de Gênes à de nombreux moments.

Ainsi, son équipe la plus proche (son directeur de cabinet, Miguel Ángel Rodríguez, mais aussi la plupart de ses conseillers) s’est imposée comme son principal soutien, au-delà des frontières du parti. Depuis ce mois d’octobre, Ayuso a entamé un point de non-retour, indiquant clairement que, quelles que soient les vagues qui pourraient arriver à cause du coronavirus, Madrid garderait sa feuille de route et je parierais sur les recettes qui ont été servies pendant les pires mois de la pandémie.

Et en mars, tout s’est accéléré. L’appel aux élections et l’expulsion de Ressortissants de la carte politique de Madrid Cela lui a donné l’opportunité de recommencer ne serait-ce que pour deux ans. Il a pratiquement maintenu la même équipe gouvernementale avec deux incorporations très spécifiques. Mais la projection était très différente : « L’Espagne nous regarde & rdquor;Il a déclaré lors de son investiture, présentant son exécutif comme une alternative à celui qui se réunit chaque semaine à la Moncloa.

Après la victoire de mai, Ayuso a commencé à accélérer pour prendre des positions de force aussi organiquement. Et ici le problèmes avec Gênes. La présidente de la Communauté comprend qu’elle a le droit (comme le reste des barons autonomes) de diriger le PP dans sa région. Mais la direction, du moins jusqu’à présent, ne lui accorde que le droit de se présenter dans une primaire, évitant à tout prix d’apporter son soutien explicite.

Le fait est qu’au cours de ces quatre derniers mois l’usure pour la fête n’a pas cessé de croître, au point qu’il a Impact objectif sur les sondages et sur la popularité de Casado. Ayuso reste inchangé. « Cette situation ne va que lui poser des problèmes & rdquor ;, confirment-ils à Puerta del Sol, où ils avouent encore être surpris car le phénomène Ayuso ne descend pas dans leurs enquêtes internes. «C’était très difficile de réaliser ce qu’il a fait le 4 mai. Mais il est encore plus difficile de le maintenir dans le temps. Et pour l’instant c’est toujours là & rdquor ;.

La bataille interne au sein du PP a connu des moments inquiétants, au cours de laquelle la guerre froide entre les principales équipes de Casado et Ayuso (respectivement Teodoro García Egea et Miguel Ángel Rodríguez) semblait sans fin. Blocages de WhatsApp, accusations d’illégalités, reproches publics et une foule d’hostilités que les protagonistes ne pouvaient même pas imaginer. Il n’y a pas de retour en arrière maintenant. À Gênes, ils insistent pour se rappeler que le parti «créé & rdquor; Ayuso, mais à Sol, il est clair que la création est leur propre personnalité. « Ils n’ont jamais imaginé que cela deviendrait ce qu’il est. Et elle n’a plus besoin de tutelle de personne & rdquor;, répondent-ils.

En 2022 Marié, presque tout est en jeu. le choix de Castille et Leon Oui L’Andalousie est considérée à Gênes comme des rendez-vous cruciaux. Le leader du PP doit reproduire la victoire de Madrid sur ces deux autonomies pour montrer que le changement de cycle est imparable. Mais pas seulement. Les congrès régionaux manquants et l’issue de la crise avec Madrid seront ce qui déterminera vraiment s’il parvient à unir le parti et avoir le soutien de tous, ou si l’écart continue de se creuser au point votre leadership peut être discuté. Ainsi, 2021 s’est terminé avec de nombreuses inconnues et que la nouvelle année est décisive pour Casado. Cela dépendra de la façon dont vous arriverez au rendez-vous de 2023 et vos chances d’atteindre la Moncloa.