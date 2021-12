L’année se termine avec le plus petit nombre de meurtres sexistes depuis qu’il y a des records, malgré l’ajout de 43 autres

31/12/2021 à 12h40 CET

Un total de 43 femmes sont décédées cette année aux mains de leur partenaire ou ex-partenaire, le chiffre le plus bas puisqu’il y a des records (en 2003) mais toujours spectaculaire, et auquel s’ajoute le meurtre de 7 mineursLa dernière d’entre elles est une fillette de trois ans, assassinée par son père ce jeudi, alors que 30 enfants sont devenus orphelins.

Depuis que les meurtres sexistes ont commencé à être comptabilisés en 2003, la Délégation gouvernementale contre la violence de genre totalise un total de 1 125 décès de femmes aux mains de leurs partenaires ou ex-partenaires et ce 2021 il y a, en plus, trois cas en cours d’instruction.

Une fillette de trois ans est la dernière victime de violences sexistes en 2021.

La Police Nationale enquête sur la mort du mineur, aurait été assassinée par son père, qui s’est suicidé plus tard à son domicile à Madrid. C’est la mère qui a donné l’avertissement ce jeudi vers neuf heures et quart, puisqu’elle a vu de la lumière dans la maison mais n’a pas pu localiser le père, dont elle était séparée.

L’hypothèse principale est que l’homme aurait tué le mineur puis se serait suicidé, dans un nouveau cas de violences indirectes.

Laura Plaza de la Flor, 82 ans, a été la première victime mortelle du machisme en 2021. Son mari l’a tuée chez elle dans le quartier de Puente de Vallecas à Madrid le 17 janvier. Comme dans 80 % des meurtres survenus cette année, il n’y a eu aucune plainte antérieure contre l’agresseur.

elle a été suivie Conchi, 56 ans à Sestao (Vizcaya) et Alicia, 51 ans, à Majadahonda (Madrid), au mois de février ; et en mars Mari carmen (46 ans) à Torrejón de Ardoz (Madrid) et Maria Cruz (48 ans) et sa fille de 11 ans à El Molar (Madrid).

Le mois d’avril a commencé avec le meurtre de Jordina, 34 ans, à Manresa (Barcelone) ; Paula, 36 ans, à Mansilla de las Mulas (León) ; Pilier, 50 ans à La Bisbal del Penedès (Tarragone) et johana andréa, 42 ans à Castellón.

En mai, ils ont été assassinés Maria Soledad, 60 ans à Sagunto (Valence) ; Warda, 28 ans, et son fils Mohamed, 7 ans, à Sa Pobla (Majorque) ; Betty, 52 ans, à Creixell (Tarragone) ; Lucie, 42 ans à Corbera de Llobregat (Barcelone) ; Thérèse, 48 ans, à Pola de Laviana (Asturies) ; katia caroline, 35 ans à Saragosse et Nicoleta Clara, 40 ans, à Alovera (Guadalajara).

Avec la fin de l’état d’alerte, le 9 mai, les cas de violences sexistes ont connu un rebond important et juin, avec 9 assassinats, a été le pire mois de l’année : Là (48 ans), Catherine Marie (59 ans), Rosée (17 ans), Alicia (36 années), Confort (81 ans), Afrique (55 ans), une femme de 34 ans de la commune de Salamanque de Doñinos, Hasna (34 ans) et Immaculé (43 ans).

Six femmes ont été assassinées en juillet : Mari-Angeles (46 ans), Louise Amélie (76 ans), Amal (38 ans), Antonella (30 ans), Paméla (25 ans) et Maria Pilar (43 ans). Et deux autres en août : Oksana (36 ans) et Carmen (60 ans).

En septembre, ils ont tué Monique (52 ans) déjà Zuita (40 ans); en octobre à Erika (37 ans); et en novembre à Maria Isabel (37 ans).

Rebond en fin d’année

L’année se termine par une nouvelle recrudescence des affaires : 8 meurtres sexistes (une fillette de 3 ans assassinée par son père, 6 femmes et la fille de l’une d’entre elles). Cristina (30 ans), Lorraine (39), Maria les Anges (64), Eve (40 ans) et son bébé de 11 mois, une femme de 25 ans à Elche (Alicante) et 35 autres à Torrevieja (Alicante).

La ministre de l’Égalité, Irene Montero, a mis en garde lors de sa dernière comparution contre une possible augmentation des cas de violence à Noël et a demandé aux institutions et au public d’être « extrêmement vigilants » face à d’éventuels épisodes de maltraitance.

« La violence sexiste est cette autre grande pandémie silencieuse et je veux demander aux institutions et aux citoyens de s’impliquer. Noël approche et, comme à chaque fois que la coexistence avec l’agresseur augmente, nous sommes confrontés à une augmentation du risque », a-t-il averti le chef. de l’Égalité.

Sept mineurs assassinés

Ce 2021 a aussi été tragique pour les mineurs. Sept filles et garçons ont été tués par des violences sexistes, dont les sœurs Anna et Olivia, âgées de 1 et 6 ans, assassinées à Tenerife par son père et la mineure de trois ans qui a été retrouvée hier soir à Madrid, également morte aux mains de son père.

Tous sont des cas de violence indirecte, un terme qui sera inclus dans la loi globale contre la violence sexiste.

De l’analyse des cas de meurtres sexistes de cette 2021, il est déduit que seulement 21% des femmes tuées par des violences sexistes (9) avaient déposé plainte auparavant contre son agresseur et dans 4 de ces cas, des mesures de protection ont été demandées, qui ont été accordées à trois d’entre eux.

La plupart des défunts (58,2%) avaient entre 31 et 50 ans et un mineur, 17 ans, a également été assassiné. 55,8% des morts étaient de nationalité espagnole et dans 60,5% des cas, les victimes vivaient avec leur agresseur.

Dans 13 des cas (30,2 %), le meurtrier s’est suicidé après avoir commis le crime, et 6 autres ont été jugés sans succès.

Le 016 est au service de toutes les victimes de violences sexistes 24h/24 et dans 52 langues différentesL’e-mail 016-online@igualdad.gob.es et le canal WhatsApp sont également disponibles au numéro 600 000 016.

En cas d’urgence, vous pouvez appeler le 112 ou les téléphones de la Police nationale (091) et de la Garde civile (062) et s’il n’est pas possible de passer l’appel et que vous êtes en danger, vous pouvez utiliser l’application ALERTCOPS, à partir de laquelle enverra un signal d’alerte à la police avec géolocalisation.