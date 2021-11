L’annihilation silencieuse de la star de Chelsea embrouille Leicester

Chelsea a pris six points d’avance en tête de la Premier League avec une victoire de 3-0 sur Leicester au King Power Stadium.

Chelsea commençait mieux et prenait une avance méritée après 14 minutes grâce à une tête d’Antonio Rudiger sur corner.

Bien que Leicester ait alors un sort dangereux, N’Golo Kante a avancé dans l’autre sens et a porté le score à 2-0.

Le patron de Leicester Brendan Rodgers, qui a commencé par faire correspondre la formation de trois à l’arrière de Chelsea, a effectué deux changements à la mi-temps.

En deuxième période, les Foxes se sont améliorés et ils ont eu des occasions, mais ils n’ont pas réussi à se frayer un chemin. Au lieu de cela, Hakim Ziyech et Christian Pulisic se sont combinés pour 3-0. Ils auraient pu en avoir encore plus si le drapeau de hors-jeu n’avait pas été levé plusieurs fois.

Quant à qui s’est démarqué, Thiago Silva a eu une influence fantastique. Non seulement il a bien défendu, mais sa passe a été brillante car il a aidé Chelsea à contrôler le match en seconde période.

Pour Leicester, le duo de milieux de terrain Boubakary Soumare et Wilfred Ndidi a été dépassé, ce qui n’a pas aidé Jamie Vardy et Ademola Lookman à entrer dans le match.

Leicester

Kasper Schmeichel : Pourrait peu faire pour le premier match de Rudiger ou le but de Kante. Frappé et bloqué lorsque le ballon est entré dans sa surface, mais a donné le ballon à bon marché avec ses pieds. A réalisé un superbe arrêt de Chilwell en seconde période. 4/10.

Daniel Amartey : Sa première mi-temps mitigée l’a vu faire quelques interceptions mais aussi donner le ballon et commettre des fautes. Obligé Edouard Mendy à effectuer un arrêt fantastique avec un tir à longue distance. 3.

Jonny Evans : A eu du pain sur la planche dans les 45 premières minutes et a terminé la mi-temps avec un carton jaune après avoir fait tomber Havertz. 3.

Caglar Soyuncu : Lutté pour se stabiliser Leicesterla défense de quand cela importait alors que les Foxes s’inclinaient 2-0 avant la pause. Je n’ai pas pu faire mieux en seconde période. 3.

Timothée Castagne : A été dépassé par le mouvement de Rudiger pour 1-0 et a eu du mal contre Reece James sur le flanc. A montré un certain désir au début de la seconde mi-temps de presser le ballon, mais cela s’est estompé. 4.

Boubakary Soumaré : A été dépassé au milieu de terrain alors que Chelsea dominait et il a eu du mal à mettre le ballon. Aurait pu faire plus pour s’attaquer à Kante alors qu’il marquait son but. 4.

Wilfred Ndidi : Comme Castagne, il n’a pas été assez serré contre Rudiger pour l’ouverture du score et il a eu du mal à récupérer le ballon au milieu de terrain. 4.

Marc Albrighton : Il s’est trompé dans la position de son corps, ce qui a permis à Chilwell d’avoir une chance précoce et il a eu du mal à affecter le jeu de manière offensive tout au long. 4.

Ademola Lookman : A eu un but exclu après 24 minutes pour hors-jeu, suite à un bon mouvement et une belle finition. Il avait l’air vif dans les rares moments où il passait à l’attaque. 5.

Jamie Vardy : Calme dans les 20 premières minutes alors que Chelsea dominait et n’a profité que de cinq brèves minutes en première mi-temps pour avancer. Beaucoup mieux en seconde période – comme Leicester l’était parfois – et il s’est dirigé vers la barre. 5.

Harvey Barnes : A fait de son mieux pour aider Leicester à avancer en première mi-temps, mais s’est battu sans beaucoup d’opportunités et est sorti à l’intervalle. 3.

Suppléants :

James Maddison (pour Barnes, 46 ans): Son ballon a mis la tête de Vardy en place alors qu’il a fait un impact après être sorti du banc. 4.

Kelechi Iheanacho (pour Lookman, 46 ans) : A montré un bon désir d’inculquer une certaine verve offensive à Leicester, mais finalement en vain. 4.

Kiernan Dewsbury-Hall (pour Soumare, 75) : A mis le ballon à quelques reprises mais n’a pas pu faire grand-chose pour affecter le score, son équipe étant menée 3-0. 3.

Chelsea

Edouard Mendy : Complètement inutilisé en première mi-temps et n’était pas nécessaire même dans le meilleur sort de cinq minutes de Leicester. A effectué son premier arrêt juste après la pause et a suivi pour renverser l’effort d’Amartey. 7/10.

Trevoh Chalobah : À peine impliqué de manière défensive mais a joué quelques belles passes en avant dans les batailles d’ouverture. J’ai aimé aller de l’avant et fournir des attaques en deuxième mi-temps, ainsi que m’attaquer à la défensive. 7.

Thiago Silva : A fait un blocage crucial pour empêcher Vardy d’entrer et a bien remonté pour l’arrêter à nouveau dans une rare bataille en tête-à-tête. En deuxième mi-temps, ses passes et son contrôle ont été magistraux alors qu’il a continué à jouer à l’arrière. 9 – L’homme du match.

Antonio Rudiger : Passe et contrôle élégants dans les 10 premières minutes avant un mouvement fin qui a permis une belle tête d’oeil pour l’ouvreur. Sera heureux avec une autre feuille blanche. 8.

Reece James : Schmeichel a reçu un centre après sept minutes, avant que son tour et sa passe fantastiques ne permettent à Kante de porter le score à 2-0. En seconde période, il a fait une belle course au milieu de terrain et a profité de telles libertés. 8.

N’Golo Kanté : Meilleur joueur de Chelsea en première mi-temps. Jouant de box à box, il a eu trois chances de marquer – une au filet – et a maintenu Chelsea stable avec des interceptions cruciales. Suite de cette manière après la pause. 9.

Jorginho : Calme et posé, comme toujours, dans l’entrejeu des Bleus, avant de repartir avec un souci de blessure. 8.

Ben Chilwell : Frapper la barre quatre minutes avant d’obtenir la passe décisive pour le premier but de Rudiger sur un corner bien placé. Dans l’ensemble, a continué sa forme impressionnante ces derniers temps. 8.

Monture de maçon : A eu du mal à trouver sa gamme de passes dès le début, mais s’est installé avec des touches, notamment un joli virage autour d’un joueur de Leicester et une passe en avant. A tiré un coup franc au-dessus de la barre. 7.

Callum Hudson-Odoi : Dangereux sur le flanc, coupant à l’intérieur mais aussi à l’extérieur. Impressionnant dans les 45 secondes suivantes et impliqué dans de nombreuses attaques. 8.

Kai Havertz : A eu une première mi-temps mitigée. J’aurais dû passer à côté de James au lieu de tirer avec une grande chance. Cependant, il a bien tenu le ballon avant de remporter une faute à l’entrée de la surface. A joué son rôle dans la domination globale de Chelsea. 7.

Suppléants :

Christian Pulisic (sur pour Havertz, 62): A marqué 10 minutes après son entrée en jeu, réagissant bien pour s’étirer et ramener un effort à la maison. 8.

Hakim Ziyech (pour le Mont, 63) : A obtenu la passe décisive pour le but de Pulisic et a obtenu un rythme vital, ce qui Le patron des Blues Thomas Tuchel décrit avant le match comme sa tâche principale. 8.

Ruben Loftus-Cheek (à la place de Jorginho, 77 ans) : A gardé Chelsea solide au cours des 15 dernières minutes environ.