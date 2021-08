L’anniversaire de Louis Armstrong : un mystère du jazz

in

Quel est Louis Armstrong‘l’anniversaire de? Pendant la plus grande partie (sinon toute) de la vie de Louis Armstrong, le trompettiste de jazz prétendait être né le 4 juillet 1900.

C’est près de deux décennies après le décès d’Armstrong qu’une vérité différente sur sa naissance a été découverte. Quelqu’un examinant les registres de baptême d’une église catholique de la Nouvelle-Orléans a découvert que Louis Armstrong était né le 4 août 1901, fils de « un beau » William (Willie) Armstrong, dix-neuf ans, et de Mary Ann Albert, qui était connue comme May Ann. Willie travaillait dans une usine chimique. May Ann était une jeune fille de quinze ans qui travaillait comme domestique, après avoir quitté la campagne voisine pour trouver du travail en ville.

Louis Armstrong connaissait-il son véritable anniversaire ? Cela semble peu probable, mais pourquoi a-t-il alors choisi le 4 juillet 1900, à part le lien patriotique évident et le fait que 1900 semble beaucoup plus intéressant que 1901 ? Ou était-ce suffisant ?

Aujourd’hui, lorsque vous effectuez une recherche sur Internet, vous trouverez les deux jours donnés comme son anniversaire. Pendant longtemps, Wikipédia a porté la date du 4 juillet 1900. Quelle que soit la date exacte, nous savons que le jeune Louis a grandi au 723 Jane Alley, à deux pas du quartier français de la Nouvelle-Orléans, un quartier qui a joué un rôle central dans la naissance du jazz, un quartier vivant et animé qui a tant contribué à façonner sa vie et sa carrière.

