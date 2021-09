L’anniversaire de Noélia ! se vante de son plus beau cadeau, vous ne pouvez pas imaginer

L’anniversaire de Noélia ! vante son plus beau cadeau, vous ne pouvez pas imaginer | Instagram

Celui qui est sûrement pour elle le meilleur cadeau de date d’anniversaire vous avez eu jusqu’à présent, le chanteur Noelia a décidé de le montrer avec fierté ainsi que d’autres de ses réalisations.

Était un 31 août lorsque Noélia Elle est née à San Juan, Porto Rico, bien qu’elle réside actuellement aux États-Unis, elle n’oublie pas ses racines et son origine, comme elle il y a d’autres compatriotes de cette île et qui, comme la chanteuse, sont devenus de grandes célébrités.

Étant une personnalité aimée et adorée par des millions de personnes, il était évident que dans leurs réseaux sociaux respectifs, il commencerait à recevoir des milliers de félicitations pour son anniversaire, de la même manière que c’est quelque chose d’excitant.

Lisez aussi: Daniella Chávez avec seulement du doux dans ses charmes a l’air incroyable

Bien que l’interprète de “Je n’ai pas raté” l’anniversaire ne semble pas mettre de côté ses activités, l’une d’entre elles vient de coïncider avec cette date, elle a donc décidé de l’afficher avec fierté et dont nous sommes sûrs qu’elle continuera à soutenir.

Cela peut vous intéresser: Jem Wolfie au bord de la mer, montre comment il aime la plage

Dans le cas où vous ne connaissez que Noelia ses vidéos, ses photos et tout ce qui touche au flirt et au révélateur, en réalité et comme tout le monde elle est aussi mannequin, femme d’affaires et s’intéresse à la philanthropie.

Précisément ce dernier est celui qui est lié à son anniversaire et c’est qu’il y a quelques mois il a commencé à soutenir à travers son entreprise PROTÉCOM à diverses équipes de soccer pour enfants et jeunes au Mexique.

Cela peut vous intéresser : Jennifer Lopez est exposée par des fans, tout est sorti !

Il a partagé cela via une publication sur Instagram le 18 octobre 2020 et à ce jour, il continue de soutenir plus de 100 équipes, données que nous pouvons trouver dans certaines publications qu’il a faites, comme celle-ci la plus récente.

A pesar de que Noelia tiende a ser sumamente modesta en cuanto a la información que comparte en sus redes sociales, seguramente este tipo de apoyos vale la pena presumir, como el video que compartió hace 3 horas, en donde afirmaba que este era su mejor regalo d’anniversaire.

Lisez aussi: Noelia et son invitation affectueuse à Cherryland VIP entre les discussions

À la suite d’une vie si compliquée depuis quelques années que le chanteur et propriétaire de Pays des Cerises VIP, s’est donné pour tâche de servir les autres et d’offrir toujours son aide inconditionnelle, seulement qu’il y a eu peu d’occasions où nous l’avons découvert.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Peut-être parce que beaucoup ont tendance à se concentrer davantage sur les controverses que sur ce qui vaut la peine d’être partagé, précisément comme cette vidéo où l’on voit l’opportunité pour les enfants et les jeunes de pratiquer un sport avec tous ses bienfaits, en l’occurrence avec des uniformes qui leur permettent de participer à tournois et ainsi de suite.

Pour votre soutien inconditionnel aux autres, nous souhaitons à Noelia de nombreuses félicitations et un excellent anniversaire ! En plus de ses fans qui l’ont félicitée dans leurs posts, d’autres personnalités comme lui fils du saint et Yolande Andrade avec beaucoup, ils ont également félicité ceux qui d’ailleurs les ont également trouvés sur leur plate-forme de Célébritéiffy.