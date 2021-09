L’anniversaire du 11 septembre et le spectre du « retour vers le futur »

C’est la veille du 20e anniversaire du 11 septembre (image .)

Par le major-général Neeraj Bali (retraité)

Depuis l’effondrement étonnant du gouvernement afghan face à la blitzkrieg de deux semaines des talibans, les analystes du monde entier se sont jetés au paroxysme du débat : les talibans se sont-ils transformés en une version plus douce, plus mature et plus avisée de leur précédent avatar ?

Lorsqu’il s’agit de préoccupations relatives aux droits humains, à l’autonomisation des femmes, au commerce des stupéfiants et à d’autres politiques internes, la réponse à cette question n’est plus tout à fait insaisissable. Mais, à la veille du 20e anniversaire du 11 septembre, une question plus vaste se profile : quel impact aura l’ascendance des talibans sur le terrorisme ? Ou, plus précisément, qu’est-ce que cela laisse présager pour les États-Unis d’Amérique ?

La première question qui appelle une réponse est celle-ci : les talibans ont-ils des ambitions internationales ? Ont-ils déjà proclamé un djihad mondial comme Al-Qaïda, ISIS et plusieurs autres groupes terroristes l’ont systématiquement fait dans le passé ? Ou leurs aspirations étaient-elles locales, expulsant la présence étrangère du pays et établissant un émirat islamique gouverné par les principes de la charia ? Confondre de manière simpliste les talibans avec le reste des groupes terroristes peut ne pas conduire à une déduction utile. En effet, cela peut nous détourner en nous faisant regarder dans la mauvaise direction.

Deuxièmement, les talibans ont-ils beaucoup plus besoin de légitimité internationale cette fois-ci ? Seuls trois pays – le Pakistan, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis – avaient reconnu la précédente dispense des talibans qui avait pris le contrôle à la fin des années 1990. Cette fois, avec des milliards de dollars bloqués par les États-Unis, l’économie dans un état précaire, une sécheresse qui se propage rapidement et des murmures de mécontentement semblent avoir injecté un minimum de maturité politique chez les nouveaux dirigeants. Est-ce un jeu d’effet momentané ? Ou s’agira-t-il d’un livre de jeu permanent et « sain » ?

Troisièmement, l’Afghanistan est entouré de voisins qui, sans exception, se méfient de la propagation du radicalisme islamique dans leurs pays. L’Iran chiite a de réelles inquiétudes. Il en va de même pour les Russes qui détesteraient une résurgence du mouvement islamique dans le sud, tout comme les pays de la région d’Asie centrale. La Chine, avec sa marmite ethnique toujours en ébullition au Xinjiang, est vigilante. Le Pakistan est – ou devrait être – inquiet lui aussi. Le Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), plus communément appelé les talibans pakistanais, une organisation faîtière en grande partie pachtoune de divers groupes militants, est étroitement lié aux talibans. Parmi les objectifs déclarés du TTP figure la résistance contre l’État pakistanais et le renversement du gouvernement par des moyens violents. Le TTP reçoit des conseils idéologiques et entretient des liens avec al-Qaïda. Leurs tactiques impitoyables se sont manifestées par d’innombrables attaques, notamment le massacre d’enfants dans une école militaire à Peshawar et l’attaque de Malala Yousafzai. Une telle suspicion et un tel examen minutieux de l’approche future des talibans pourraient-ils sérieusement restreindre sa capacité et son espace pour invoquer la terreur à travers le monde ? Ou, même rendu impossible ?

Il est bien trop tôt pour hasarder une réponse à ces questions. Mais les premiers signes n’ont pas aidé à assurer au monde que le léopard taliban a changé de place.

L’attaque du 26 août contre l’aéroport de Kaboul a entraîné un bain de sang, faisant plus de 200 morts afghans et 13 soldats américains. Cela nous a rappelé que ce n’est pas seulement l’intention déclarée des talibans qui compte, mais la facilitation de sanctuaires pour les terroristes. Al-Qaïda a publiquement salué le retour des talibans, et ces derniers, en violation de l’accord de Doha, ont refusé de condamner Al-Qaïda. Tout ce que le monde a entendu est une douce mélasse de promesses que le sol afghan ne serait pas utilisé contre un autre pays. L’attentat suicide contre l’aéroport de Kaboul a déjà démenti ce double langage diplomatique.

Les dramatis personae du gouvernement taliban nouvellement nommé n’inspirent aucune confiance non plus. Les talibans ont nommé un religieux sunnite pur et dur de 55 ans, MawlawiHaibatullah Akhundzada, 55 ans, comme leur chef, officiellement appelé « commandant des fidèles ».

Le Premier ministre nommé est Muhammad Hassan Akhund, un homme connu pour son tempérament violent, ses opinions radicales et considéré par les États-Unis comme l’un des dirigeants talibans les plus inefficaces et les plus déraisonnables.

Le ministre de l’Intérieur Sirajuddin Haqqani est bien connu pour avoir une relation intime et de longue date avec l’État islamique, Al-Qaïda et le TTP. Il est le fils de Jalaluddin Haqqani, le fondateur du tristement célèbre réseau Haqqani, le groupe terroriste le plus puissant des talibans. Le ministre porte toujours une récompense du FBI de 10 millions de dollars pour son arrestation.

En effet, toute la liste des ministres – dont certains ont passé du temps à Guatanamo – est une lecture lamentable pour des perspectives de gouvernance, de réduction du narco-commerce ou – et surtout pour notre argument – un divorce avec le terrorisme. Les talibans n’expriment peut-être pas ouvertement l’ambition d’attaquer les intérêts occidentaux, mais, comme l’a montré la récente attaque de Kaboul, ils pourraient – ​​et le feraient très probablement – ​​offrir un refuge à ceux qui le feraient. La victoire perçue des talibans sur les États-Unis ne manquera pas de donner un coup de fouet au moral des groupes terroristes islamiques. Une pépinière sûre en Afghanistan leur fournira une bouée de sauvetage et une motivation renouvelée pour poursuivre les attaques terroristes.

Alors, où cela laisse-t-il les États-Unis en particulier et le monde en général ?

Au-delà de l’approche d’attente, les États-Unis feraient bien d’éviter d’analyser les futures actions des talibans sur la base d’un modèle de rationalité auto-créé. Comme nous l’avons appris en Inde en 1999 sur les pentes de Kargil, vous ne devez pas conférer votre « rationalité » à l’ennemi en tirant des conclusions sur des scénarios et des plans d’action futurs. L’adversaire peut avoir un sens cultivé de l’irrationalité qui rend toutes les hypothèses logiques absurdes. En effet, partout où une situation d’asymétrie stratégique existe – les insurgés contre les armées régulières, l’Afghanistan et les États-Unis – l’adversaire le plus faible éviterait l’approche conventionnelle. Agir ainsi serait synonyme de défaite, comme l’a découvert l’Etat islamique lorsqu’il s’est transformé de militants en fuite en forces de maintien au sol en tant qu’armées régulières. Ce changement a créé des cibles identifiables, faciles à pulvériser depuis les airs.

En d’autres termes, nous ferions bien d’attendre l’inattendu du gouvernement taliban. Les États-Unis et le monde occidental ont beaucoup appris des horribles attentats du 11 septembre. La sécurité intérieure, une collaboration accrue, une surveillance plus stricte et des renseignements améliorés ont permis d’éviter une autre attaque en deux décennies, une belle réussite mais qui n’est guère de nature à endormir qui que ce soit dans la complaisance.

Pour le monde, cela restera une histoire en évolution pendant des mois et des années. La garde doit rester debout longtemps.

Le président Reagan avait popularisé une expression dans le contexte du désarmement nucléaire avec les Soviétiques – faites confiance, mais vérifiez.

Avec la dispense afghane actuelle, un meilleur conseil serait de ne pas faire confiance et de vérifier perpétuellement.

(L’auteur est un vétéran de l’armée indienne. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

